Спорт

Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера дебютировал в бодибилдинге

Сын Арнольда Шварценеггера, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 07:00 Фото: Instagram/joebaena
29 марта сын легенды бодибилдинга Арнольда Шварценеггера 28-летний Джозеф Баэна дебютировал в бодибилдинге на соревнованиях NPC "Natural Colorado State" в Денвере, сообщает Zakon.kz.

Результатами упорной работы начинающий спортсмен поделился на своей странице в Instagram. Это означает, что он официально пошел по стопам Арнольда, который за свою карьеру семь раз становился чемпионом "Мистера Олимпия".

У Арнольда Шварценеггера пятеро детей, четверо из них родились в браке с Марией Шрайвер. В 2011 году Шварценеггер объявил о том, что у него есть еще один ребенок – Джозеф Баэна, рожденный от домработницы Милдред Патрисии Баэны. Парень осознанно не берет фамилию знаменитого отца, чтобы демонстрировать исключительно свои спортивные достижения.

На днях немецкий бренд Ippon Gear объявил Абибу Абужакынову новым амбассадором.

Читайте также
Арнольд Шварценеггер столкнулся с проблемами со здоровьем из-за бодибилдинга
04:16, 11 ноября 2024
Арнольд Шварценеггер столкнулся с проблемами со здоровьем из-за бодибилдинга
У Арнольда Шварценеггера появился гигантский двойник
03:50, 01 июня 2024
У Арнольда Шварценеггера появился гигантский двойник
Арнольда Шварценеггера задержали в немецком аэропорту
21:06, 17 января 2024
Арнольда Шварценеггера задержали в немецком аэропорту
Последние
Популярные
Читайте также
"Ещё не приблизилась к легендам": Соболенко рассказала, что заставляет её двигаться дальше
07:19, Сегодня
"Ещё не приблизилась к легендам": Соболенко рассказала, что заставляет её двигаться дальше
"Им плевать на ММА": легендарный боец предрёк скучную атмосферу на турнире UFC в Белом доме
06:50, Сегодня
"Им плевать на ММА": легендарный боец предрёк скучную атмосферу на турнире UFC в Белом доме
Елена Веснина объяснила, как победа над Рыбакиной повлияла на уверенность Соболенко
06:21, Сегодня
Елена Веснина объяснила, как победа над Рыбакиной повлияла на уверенность Соболенко
"Это величайшая личность": Джо Роган назвал Макгрегора главной фигурой в истории спорта
05:46, Сегодня
"Это величайшая личность": Джо Роган назвал Макгрегора главной фигурой в истории спорта
