Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера дебютировал в бодибилдинге

29 марта сын легенды бодибилдинга Арнольда Шварценеггера 28-летний Джозеф Баэна дебютировал в бодибилдинге на соревнованиях NPC "Natural Colorado State" в Денвере, сообщает Zakon.kz.

Результатами упорной работы начинающий спортсмен поделился на своей странице в Instagram. Это означает, что он официально пошел по стопам Арнольда, который за свою карьеру семь раз становился чемпионом "Мистера Олимпия".

Фото: Instagram/joebaena

У Арнольда Шварценеггера пятеро детей, четверо из них родились в браке с Марией Шрайвер. В 2011 году Шварценеггер объявил о том, что у него есть еще один ребенок – Джозеф Баэна, рожденный от домработницы Милдред Патрисии Баэны. Парень осознанно не берет фамилию знаменитого отца, чтобы демонстрировать исключительно свои спортивные достижения.

