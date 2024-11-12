"Что будет зимой?": Ерке Есмахан высказалась о смене часового пояса

Более восьми месяцев прошло, как в Казахстане установили единый часовой пояс UTC+5. Если весной и летом особо никто не почувствовал изменений, то с наступлением осени некоторые граждане жалуются, что темнеет рано. В их числе оказалась и популярная певица Ерке Есмахан, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 11 ноября 2024 года, исполнительница хита "Қайда" опубликовала осеннее видео с младшим сыном.

"Мы с Исламом не можем насладиться осенью. Но этот язык часов не вписывается в наш режим. Получается, прям как в песне "Рассветает, садится солнце". В 16:00 в Алматы уже темно. Что будет с нами зимой?" – написала Есмахан.

С Ерке согласились ее подписчики из различных регионов страны:

"Да, солнце быстро садится, жизнь быстро проходит, напоминая, что все временно".

"И в Таразе также. В 16:30 темнеет, в 19:00 будто уже ночь, и тянет ко сну. Наш организм в шоке".

"Кажется, в нашем детстве времени будто было больше... Сейчас же не успевает наступать новая неделя, как она уже заканчивается".

"Прямо сейчас мы в Алматы, отличие от нашего Актау – тут быстрее темнеет... А пробки – это отдельный мир. Но погода прекрасная, с утра просыпаешься рано и без головных болей, есть много мест, где можно погулять. Приехав в Алматы, увидела красивую осень".

Большинство фолловеров остались в восторге от трогательного ролика с сыном. Они в очередной раз отметили, что Есмахан – эталон женственности и красоты:

"Супер вид, красивые люди".

"Уау, у Ислама классный транспорт".

"По-особенному идет быть мамой. Стильная мамочка и Ислам тоже стильный".

"Нежность во всем, голос бархатистый, супер! Вы – эталон женственности и красоты. Плевать, что бы люди не говорили, значит просто завидуют. Дочу вам надо такую же нежную малышку".

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Отметим, что казахстанцы начали жить в едином часовом поясе UTC+5 в ночь на 1 марта 2024 года.