"Что будет зимой?": Ерке Есмахан высказалась о смене часового пояса
Фото: Instagram/erke_esmahan
Более восьми месяцев прошло, как в Казахстане установили единый часовой пояс UTC+5. Если весной и летом особо никто не почувствовал изменений, то с наступлением осени некоторые граждане жалуются, что темнеет рано. В их числе оказалась и популярная певица Ерке Есмахан, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 11 ноября 2024 года, исполнительница хита "Қайда" опубликовала осеннее видео с младшим сыном.
"Мы с Исламом не можем насладиться осенью. Но этот язык часов не вписывается в наш режим. Получается, прям как в песне "Рассветает, садится солнце". В 16:00 в Алматы уже темно. Что будет с нами зимой?" – написала Есмахан.
С Ерке согласились ее подписчики из различных регионов страны:
- "Да, солнце быстро садится, жизнь быстро проходит, напоминая, что все временно".
- "И в Таразе также. В 16:30 темнеет, в 19:00 будто уже ночь, и тянет ко сну. Наш организм в шоке".
- "Кажется, в нашем детстве времени будто было больше... Сейчас же не успевает наступать новая неделя, как она уже заканчивается".
- "Прямо сейчас мы в Алматы, отличие от нашего Актау – тут быстрее темнеет... А пробки – это отдельный мир. Но погода прекрасная, с утра просыпаешься рано и без головных болей, есть много мест, где можно погулять. Приехав в Алматы, увидела красивую осень".
Большинство фолловеров остались в восторге от трогательного ролика с сыном. Они в очередной раз отметили, что Есмахан – эталон женственности и красоты:
- "Супер вид, красивые люди".
- "Уау, у Ислама классный транспорт".
- "По-особенному идет быть мамой. Стильная мамочка и Ислам тоже стильный".
- "Нежность во всем, голос бархатистый, супер! Вы – эталон женственности и красоты. Плевать, что бы люди не говорили, значит просто завидуют. Дочу вам надо такую же нежную малышку".
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Отметим, что казахстанцы начали жить в едином часовом поясе UTC+5 в ночь на 1 марта 2024 года.
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