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Смена часового пояса: почему казахстанцам в настройках гаджетов приходится выбирать Кызылорду и ЗКО

Смена часового пояса: почему казахстанцам в настройках гаджетов приходится выбирать Кызылорду и ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 18:40 Фото: Zakon.kz
Прошло 20 дней, как Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5. И для того, чтобы на ноутбуках и некоторых смартфонах время отображалось корректно, гражданам страны пришлось в настройках гаджетов установить часовой пояс Кызылорды или Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что ситуация в настройках времени на ноутбуках не изменилась, и по сегодняшний день часовой пояс Астаны до сих пор отмечен UTC+6.

Смена часового пояса: почему казахстанцам в настройках гаджетов приходится выбирать Кызылорду и ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 18:40

Фото: Zakon.kz

Корреспондент Zakon.kz обратился в пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК с вопросом: "Когда по РК будет единый часовой пояс? Когда Астана станет UTC+5?".

"Министерством 7 и 8 февраля 2024 года направлены соответствующие письма-уведомления международным организациям (глобальной организации IANA – Администрация адресного пространства Интернета, МСЭ, РСС, ICANN, IETF, IESG) для обеспечения перехода на 5-й часовой пояс с минимальным риском возникновения сбоев. Обновление информационных систем производится посредством загрузки патчей от международных организаций (IANA, Microsoft, Apple, Linux IBM, Oracle, Cisco и другие). Однако график релиза патчей у разных организаций может отличаться. В качестве альтернативы предлагается ручная настройка времени на "UTC+5 Западный Казахстан" или "UTC+5 Кызылорда", – ответили в пресс-службе МЦРИАП РК.

Из этого следует, что пока неизвестно, когда же Астане присвоят часовой пояс UTC+5.

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Казахстан сменил часовой пояс на единый UTC+5 в ночь на 1 марта 2024 года. Из-за этого события некоторые граждане столкнулись с неприятной неожиданностью – в электронных документах на сайте eGov.kz, а именно в удостоверениях личности, изменилась дата рождения, которая сдвинулась на день раньше. Позднее перед ними извинились за произошедший казус. Остальные новости по смене часового пояса можете прочитать здесь.

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