Новый пост Армана Давлетярова вызвал небывалый отклик среди пользователей Сети

Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров в последнее время часто публикует посты, размышляя о психологии. На этот раз экс-генеральный директор российского национального музыкального телеканала Муз-ТВ решил вдохновить аудиторию, сообщает Zakon.kz.

Давлетяров разместил очередное видео сегодня, 12 ноября 2024 года, на личной странице в Instagram.

В подписи блогер уточнил: что бы ни происходило в жизни, какие бы трудности ни вставали на пути, важно помнить одну истину, а именно – нельзя опускать руки.

"Пусть весь внешний шум останется снаружи, не давая ему повлиять на твое внутреннее состояние. Спокойствие внутри – твоя опора, на которой строится любой успех". Арман Давлетяров

Также, по его словам, нужно верить в себя.

"У тебя все получится, просто держись за свою мечту и шагай вперед, несмотря ни на что". Арман Давлетяров

Примечательно, что комментаторы выразили благодарность Давлетярову, заявив, что именно его наставления и поддержка спасают их в сложные периоды.

Прислушиваюсь к вашим советам, назиданиям. Черпаю много полезного и важного не только для себя, но и для моих детей и внуков. Спасибо вам.

В самый нужный для меня момент мне попался этот пост.

Спасибо большое за мотивацию.

Хочу сказать вам большую благодарность за все ваши советы в нужный момент.

8 ноября 2024 года Давлетяров рассказал о сюрпризе, который устроил своему другу. Как оказалось, ведущий неожиданно прилетел в Оренбург, чтобы поздравить с днем рождения товарища. После встречи с друзьями он посетил родительский дом.