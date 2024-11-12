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Новый пост Армана Давлетярова вызвал небывалый отклик среди пользователей Сети

Новый пост Армана Давлетярова вызвал небывалый отклик среди пользователей Сети, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 15:14 Фото: pxhere
Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров в последнее время часто публикует посты, размышляя о психологии. На этот раз экс-генеральный директор российского национального музыкального телеканала Муз-ТВ решил вдохновить аудиторию, сообщает Zakon.kz.

Давлетяров разместил очередное видео сегодня, 12 ноября 2024 года, на личной странице в Instagram.

В подписи блогер уточнил: что бы ни происходило в жизни, какие бы трудности ни вставали на пути, важно помнить одну истину, а именно – нельзя опускать руки.

"Пусть весь внешний шум останется снаружи, не давая ему повлиять на твое внутреннее состояние. Спокойствие внутри – твоя опора, на которой строится любой успех".Арман Давлетяров

Также, по его словам, нужно верить в себя.

"У тебя все получится, просто держись за свою мечту и шагай вперед, несмотря ни на что".Арман Давлетяров

Примечательно, что комментаторы выразили благодарность Давлетярову, заявив, что именно его наставления и поддержка спасают их в сложные периоды.

  • Прислушиваюсь к вашим советам, назиданиям. Черпаю много полезного и важного не только для себя, но и для моих детей и внуков. Спасибо вам.
  • В самый нужный для меня момент мне попался этот пост.
  • Спасибо большое за мотивацию.
  • Хочу сказать вам большую благодарность за все ваши советы в нужный момент.

8 ноября 2024 года Давлетяров рассказал о сюрпризе, который устроил своему другу. Как оказалось, ведущий неожиданно прилетел в Оренбург, чтобы поздравить с днем рождения товарища. После встречи с друзьями он посетил родительский дом.

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