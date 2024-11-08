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Сати Казанова рассказала о "лотосовых родах" в 42 года и развеяла мифы про отрезание пуповины

Сати Казанова рассказала о &quot;лотосовых родах&quot; в 42 года и развеяла мифы про отрезание пуповины, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 14:00 Фото: Instagram/satikazanova
Известная российская певица Сати Казанова накануне, 7 ноября 2024 года, объяснила подписчикам в Instagram, что она имела в виду, говоря про "лотосовые роды", сообщает Zakon.kz.

Артистка, которая впервые стала мамой в 42 года, в Stories написала:

"В моем случае названием "лотосовые роды" я подразумеваю отсроченное отрезание пуповины, но не на 3-5 дней, пока она сама не отсохнет, как в некоторых диких племенах. Камон! Вы как себе это представляете? Роды проходили в одной из лучших клиник страны, где в приоритете прежде всего безопасность! Не нужно сочинять небылиц".

Сати подчеркнула, что после "золотого часа" пуповина торжественно была перерезана мужем.

"Ну нравится мне название "лотосовые роды", – заключила Казанова.

Сати Казанова рассказала о "лотосовых родах" в 42 года и развеяла мифы про отрезание пуповины, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 14:00

Фото: Instagram/satikazanova

Также счастливая певица опубликовала трогательное видео крохотных ножек своей двухнедельной малышки. На них можно заметить такие же крохотные розовые тапочки.

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О том, что Сати Казанова ждет первенца, стало известно 6 июня 2024 года. 23 октября она родила долгожданную дочь. Позднее муж певицы Стефано Тиоццо опубликовал трогательное фото жены с новорожденной малышкой.

Динара Халдарова
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