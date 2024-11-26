Сати Казанова рассказала о звукотерапии для новорожденной дочери

Российская певица Сати Казанова 26 ноября поделилась в Instagram трогательными моментами первых месяцев материнства, сообщает Zakon.kz.

По словам артистки, ее дочь, которой недавно исполнился месяц, уже активно реагирует на звуки и музыку.

"Не удивительно, ведь она всю беременность была со мной на репетициях и концертах. А когда слышит композиции с нового альбома (для меня они навсегда останутся напоминанием о беременности), прямо замирает, словно узнает", – написала Казанова под постом.

По мнению певицы, ее дочь ждет музыкальная и нескучная жизнь.

О том, что Сати Казанова ждет первенца, стало известно 6 июня 2024 года. 23 октября она родила долгожданную дочь. Позднее муж певицы Стефано Тиоццо опубликовалтрогательное фото жены с новорожденной малышкой.

