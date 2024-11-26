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Сати Казанова рассказала о звукотерапии для новорожденной дочери

Сати Казанова рассказала о звукотерапии для новорожденной дочери, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 22:42 Фото: Instagram/satikazanova
Российская певица Сати Казанова 26 ноября поделилась в Instagram трогательными моментами первых месяцев материнства, сообщает Zakon.kz.

По словам артистки, ее дочь, которой недавно исполнился месяц, уже активно реагирует на звуки и музыку.

"Не удивительно, ведь она всю беременность была со мной на репетициях и концертах. А когда слышит композиции с нового альбома (для меня они навсегда останутся напоминанием о беременности), прямо замирает, словно узнает", – написала Казанова под постом. 

По мнению певицы, ее дочь ждет музыкальная и нескучная жизнь. 

О том, что Сати Казанова ждет первенца, стало известно 6 июня 2024 года. 23 октября она родила долгожданную дочь. Позднее муж певицы Стефано Тиоццо опубликовалтрогательное фото жены с новорожденной малышкой.

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