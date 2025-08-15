#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Али Окапов прокомментировал танец младшего брата Мади Рымбаева

Сыновья Розы Рымбаевой, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 03:28 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский певец и сын народной артистки Розы Рымбаевой Али Окапов дал оценку творчеству своего младшего брата Мади Рымбаева, сообщает Zakon.kz.

Мади Рымбаев опубликовал видео под свою песню "Baiqamaisyn ba?".

Его брат сделал репост танца Мади, подметив, что у них в семье это прирожденное:

"В нашей семье знают, как двигаться под бит".

Подписчиков исполнителя тоже заинтересовала техника танца и они попросили научить их двигаться так же.

  • "Научи меня так танцевать";
  • "Красавчик";
  • "Трек классный".

Ранее Роза Рымбаева сделала спонтанное предложение Али Окапову.

Аксинья Титова
