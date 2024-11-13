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54-летняя супермодель Клаудиа Шиффер показала редкие фото дочери-именинницы

54-летняя супермодель Клаудиа Шиффер показала редкие фото дочери-именинницы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 13:02 Фото: Instagram/claudiaschiffer
Немецкая супермодель Клаудиа Шиффер публично обратилась к дочери в день рождения. Актриса также разместила редкие фотографии Клементины, отметив, что гордится ею, сообщает Zakon.kz.

9 ноября 2024 года дочери известной мамы исполнилось 20 лет.

В поздравлении Шиффер шутливо подчеркнула знак зодиака дочери: "Самый чуткий и одновременно страстный Скорпион".

Также она заметила, что Клементину называют "самой трудолюбивой" на любом месте работы.

"Она полна страсти, настойчивости и любопытства, с невероятно сильным чувством собственного "я" и глубиной. С нетерпением жду, как ты будешь расти дальше, следуя только своему ритму", – написала кинопродюсер.

Ранее еще одна знаменитость поделилась семейными снимками: Максим Галкин опубликовал архивное фото с детьми Елизаветой и Гарри.

Кроме того, маркентинговое агентство Reboot провело интересное исследование. Аналитики составили рейтинг самых сексуальных лысых мужчин в мире: 42-летний наследник британского престола принц Уильям занял лидирующую позицию.

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