54-летняя супермодель Клаудиа Шиффер показала редкие фото дочери-именинницы

Фото: Instagram/claudiaschiffer

Немецкая супермодель Клаудиа Шиффер публично обратилась к дочери в день рождения. Актриса также разместила редкие фотографии Клементины, отметив, что гордится ею, сообщает Zakon.kz.

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