Принц Уильям возглавил список самых сексуальных лысых мужчин
Первая десятка списка 2024 года выглядит следующим образом:
- Уильям, принц Уэльский – 9,86/10.
- Актер Дуэйн Джонсон – 8,88/10.
- Бывший баскетболист Шакил О'Нил – 8,84/10.
- Серфер Келли Слейтер – 8,67/10.
- Актер Терри Крюс – 8,62/10.
- Актер Дэнни ДеВито – 8,59/10.
- Актер Сэмюэл Л. Джексон – 8,39/10.
- Футболист Тьерри Анри – 8,37/10.
- Актер Стэнли Туччи – 8,35/10.
- Актер Вин Дизель – 8,33/10.
Фото: assets.rebootonline.com
"Принц Уильям в молодые годы считался сердцеедом, но, если судить по нашему исследованию, он по-прежнему обладает привлекательностью и сегодня", – подчеркивают авторы исследования.
Кроме поисковых запросов, эксперты также анализировали рост лысых звезд, то, насколько близко их лица соответствуют "золотому сечению", а также "коэффициент блеска".
В списке оказались и бывшие баскетболисты Майкл Джордан, Чарльз Баркли, Рэй Аллен, певец Крис Дотри, комик Хоуи Мэндел и рэпер LL Cool J.
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