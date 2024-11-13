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Принц Уильям возглавил список самых сексуальных лысых мужчин

список лысых мужчин, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 12:30 Фото: Instagram/princewilliambr, Instagram/therock, Instagram.com/shaq
Маркентинговое агентство Reboot провело интересное исследование. Аналитики составили рейтинг самых сексуальных лысых мужчин в мире, основанный на запросах в сети. Исходя из результатов, 42-летний наследник британского престола принц Уильям занял лидирующую позицию, сообщает Zakon.kz.

Первая десятка списка 2024 года выглядит следующим образом:

  1. Уильям, принц Уэльский – 9,86/10.
  2. Актер Дуэйн Джонсон – 8,88/10.
  3. Бывший баскетболист Шакил О'Нил – 8,84/10.
  4. Серфер Келли Слейтер – 8,67/10.
  5. Актер Терри Крюс – 8,62/10.
  6. Актер Дэнни ДеВито – 8,59/10.
  7. Актер Сэмюэл Л. Джексон – 8,39/10.
  8. Футболист Тьерри Анри – 8,37/10.
  9. Актер Стэнли Туччи – 8,35/10.
  10. Актер Вин Дизель – 8,33/10.
Кто вошел в рейтинг самых сексуальных лысых мужчин, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 12:30

Фото: assets.rebootonline.com

"Принц Уильям в молодые годы считался сердцеедом, но, если судить по нашему исследованию, он по-прежнему обладает привлекательностью и сегодня", – подчеркивают авторы исследования.

Кроме поисковых запросов, эксперты также анализировали рост лысых звезд, то, насколько близко их лица соответствуют "золотому сечению", а также "коэффициент блеска".

В списке оказались и бывшие баскетболисты Майкл Джордан, Чарльз Баркли, Рэй Аллен, певец Крис Дотри, комик Хоуи Мэндел и рэпер LL Cool J.

Ранее стало известно, что популярный артист эстрады Максим Галкин опубликовал очередную фотографию с детьми Елизаветой и Гарри.

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