Принц Уильям возглавил список самых сексуальных лысых мужчин

Маркентинговое агентство Reboot провело интересное исследование. Аналитики составили рейтинг самых сексуальных лысых мужчин в мире, основанный на запросах в сети. Исходя из результатов, 42-летний наследник британского престола принц Уильям занял лидирующую позицию, сообщает Zakon.kz.

Первая десятка списка 2024 года выглядит следующим образом:

Уильям, принц Уэльский – 9,86/10. Актер Дуэйн Джонсон – 8,88/10. Бывший баскетболист Шакил О'Нил – 8,84/10. Серфер Келли Слейтер – 8,67/10. Актер Терри Крюс – 8,62/10. Актер Дэнни ДеВито – 8,59/10. Актер Сэмюэл Л. Джексон – 8,39/10. Футболист Тьерри Анри – 8,37/10. Актер Стэнли Туччи – 8,35/10. Актер Вин Дизель – 8,33/10.

Фото: assets.rebootonline.com

"Принц Уильям в молодые годы считался сердцеедом, но, если судить по нашему исследованию, он по-прежнему обладает привлекательностью и сегодня", – подчеркивают авторы исследования.

Кроме поисковых запросов, эксперты также анализировали рост лысых звезд, то, насколько близко их лица соответствуют "золотому сечению", а также "коэффициент блеска".

В списке оказались и бывшие баскетболисты Майкл Джордан, Чарльз Баркли, Рэй Аллен, певец Крис Дотри, комик Хоуи Мэндел и рэпер LL Cool J.

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