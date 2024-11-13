Новый свидетель: Наташу Королёву допросили по делу об убийстве Игоря Талькова

51-летняя эстрадная певица Наташа Королёва сегодня, 13 ноября 2024 года, выступила в качестве свидетеля по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова. Ее сведения необходимы для дальнейшего расследования, так как она выступала на концерте, где произошла трагедия, сообщает Zakon.kz.

Заслуженная артистка России пояснила суду: когда произошла стрельба, она была на сцене. Продолжая, Королёва уточнила, что ее выступление прервал ведущий, который вышел на сцену и обратился к залу с призывом найти врача.

Певица также рассказала, что не понимала, что происходит. Она около 20 минут оставалась на сцене. И только вернувшись за кулисы, узнала о стрельбе. Но уже никого не было: Игоря Талькова увезла скорая помощь.

По словам Королёвой, было много версий. Как отмечено в публикации издания "Деловой Петербург", певица не прислушивалась к домыслам, потому что в музыкальном бизнесе часто появляются неправдоподобные слухи.

"Мне известно то же, что и всем. Я не была конкретным участником событий. В момент (выстрелов) я находилась на сцене". Наташа Королёва

Игоря Талькова застрелили в 1991 году. В июне 2024 года следователи заявили, что расследование уголовного дела в отношении концертного директора Талькова завершено: Валерий Шляфман обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.

Позднее стало известно, что на допрос в суд продолжат вызывать свидетелей. Перед судом предстанут Олег Газманов, Игорь Николаев, Лолита Милявская. Всего на допрос вызвали 150 свидетелей.

Ранее стало известно о другой знаменитости, которой предстоят разбирательства. Как оказалось, на Алсу подали в суд из-за имени.