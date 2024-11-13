Новый свидетель: Наташу Королёву допросили по делу об убийстве Игоря Талькова
Заслуженная артистка России пояснила суду: когда произошла стрельба, она была на сцене. Продолжая, Королёва уточнила, что ее выступление прервал ведущий, который вышел на сцену и обратился к залу с призывом найти врача.
Певица также рассказала, что не понимала, что происходит. Она около 20 минут оставалась на сцене. И только вернувшись за кулисы, узнала о стрельбе. Но уже никого не было: Игоря Талькова увезла скорая помощь.
По словам Королёвой, было много версий. Как отмечено в публикации издания "Деловой Петербург", певица не прислушивалась к домыслам, потому что в музыкальном бизнесе часто появляются неправдоподобные слухи.
"Мне известно то же, что и всем. Я не была конкретным участником событий. В момент (выстрелов) я находилась на сцене".Наташа Королёва
Игоря Талькова застрелили в 1991 году. В июне 2024 года следователи заявили, что расследование уголовного дела в отношении концертного директора Талькова завершено: Валерий Шляфман обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.
Позднее стало известно, что на допрос в суд продолжат вызывать свидетелей. Перед судом предстанут Олег Газманов, Игорь Николаев, Лолита Милявская. Всего на допрос вызвали 150 свидетелей.
Ранее стало известно о другой знаменитости, которой предстоят разбирательства. Как оказалось, на Алсу подали в суд из-за имени.