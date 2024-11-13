Али Окапов с женой поддержали модный тренд
Фото: Instagram/aliokapov
Известный казахстанский исполнитель Али Окапов с супругой Акерке Буркитбай сняли новое видео. Музыканты по очереди на камеру отвечали на вопросы друг о друге. Семейная пара своими ответами рассмешила пользователей Сети, Zakon.kz.
Ролик с их участием был опубликован на странице в Instagram 13 ноября 2024 года.
К примеру, первым вопросом для четы был такой: назвать любимые блюда друг друга. Если Буркитбай справилась с задачей, то Окапов прогадал. Он назвал окрошку, в то время как супруга предпочитает манты.
Так же было и со следующим вопросом. Окапов промахнулся, назвав зеленый цвет вместо двух любимых цветов матери его сына: синего и коричневого.
В комментариях Окапов сам себя раскритиковал, иронично уточнив, что ничего не угадал.
- Просто счет 732:1
- Акерке знает Али на 100%.
- Акерке – молодец в точку попала.
- Очень красивая и гармоничная пара. Прям подходят друг другу.
- Молодец, все знает про мужа.
- Мудрая Акерке. И в жизни такая же.
- Красивая пара, счастья вам, – отметили комментаторы после просмотра видео.
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