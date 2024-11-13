Али Окапов с женой поддержали модный тренд

Известный казахстанский исполнитель Али Окапов с супругой Акерке Буркитбай сняли новое видео. Музыканты по очереди на камеру отвечали на вопросы друг о друге. Семейная пара своими ответами рассмешила пользователей Сети, Zakon.kz.

Ролик с их участием был опубликован на странице в Instagram 13 ноября 2024 года.

К примеру, первым вопросом для четы был такой: назвать любимые блюда друг друга. Если Буркитбай справилась с задачей, то Окапов прогадал. Он назвал окрошку, в то время как супруга предпочитает манты.

Так же было и со следующим вопросом. Окапов промахнулся, назвав зеленый цвет вместо двух любимых цветов матери его сына: синего и коричневого.

В комментариях Окапов сам себя раскритиковал, иронично уточнив, что ничего не угадал.

Просто счет 732:1

Акерке знает Али на 100%.

Акерке – молодец в точку попала.

Очень красивая и гармоничная пара. Прям подходят друг другу.

Молодец, все знает про мужа.

Мудрая Акерке. И в жизни такая же.

Красивая пара, счастья вам, – отметили комментаторы после просмотра видео.

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