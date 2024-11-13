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Сняли фильм о слежке американских спецслужб за людьми через смартфоны

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 02:12 Фото: unsplash
Вышел трейлер документального фильма о том, как спецслужбы следят за людьми через их смартфоны с помощью программного обеспечения, разработанного израильской фирмой киберразведки, сообщает Zakon.kz.

Трейлер документального фильма журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Ронана Фэрроу "Под наблюдением" представила HBO.

"Коммерческие шпионские программы, способные полностью контролировать мобильные телефоны без ведома их владельцев и долгое время считавшиеся инструментом борьбы правительств стран с терроризмом, теперь появляются на телефонах активистов, журналистов, политиков и обычных людей", – говорится в официальном описании.

Журналист в своем фильме раскрывает сложные взаимоотношения между производителями шпионского ПО и крупными техкомпаниями, стремящимися предотвратить нарушения безопасности своих платформ.

Основными участниками фильма стали:

  • научные сотрудники лаборатории Citizen Lab;
  • эксперты по разведке;
  • журналисты ведущих американских изданий;
  • специалисты по кибербезопасности;
  • политики и активисты.

Премьера картины состоится 20 ноября.

Недавно Disney представил первый трейлер нового сериала по фильму "Звездные войны" с участием Джуда Лоу.

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