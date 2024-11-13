Сняли фильм о слежке американских спецслужб за людьми через смартфоны

Фото: unsplash

Вышел трейлер документального фильма о том, как спецслужбы следят за людьми через их смартфоны с помощью программного обеспечения, разработанного израильской фирмой киберразведки, сообщает Zakon.kz.

Трейлер документального фильма журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Ронана Фэрроу "Под наблюдением" представила HBO. "Коммерческие шпионские программы, способные полностью контролировать мобильные телефоны без ведома их владельцев и долгое время считавшиеся инструментом борьбы правительств стран с терроризмом, теперь появляются на телефонах активистов, журналистов, политиков и обычных людей", – говорится в официальном описании. Журналист в своем фильме раскрывает сложные взаимоотношения между производителями шпионского ПО и крупными техкомпаниями, стремящимися предотвратить нарушения безопасности своих платформ. Основными участниками фильма стали: научные сотрудники лаборатории Citizen Lab;

эксперты по разведке;

журналисты ведущих американских изданий;

специалисты по кибербезопасности;

политики и активисты. Премьера картины состоится 20 ноября. Недавно Disney представил первый трейлер нового сериала по фильму "Звездные войны" с участием Джуда Лоу. Читайте также О чем будут вспоминать французы: Димаш опубликовал новое видео из Парижа "Будет свадьба года": Ерке Есмахан заинтриговала подписчиков Али Окапов с женой поддержали модный тренд

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