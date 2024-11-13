Сняли фильм о слежке американских спецслужб за людьми через смартфоны
Фото: unsplash
Вышел трейлер документального фильма о том, как спецслужбы следят за людьми через их смартфоны с помощью программного обеспечения, разработанного израильской фирмой киберразведки, сообщает Zakon.kz.
Трейлер документального фильма журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Ронана Фэрроу "Под наблюдением" представила HBO.
"Коммерческие шпионские программы, способные полностью контролировать мобильные телефоны без ведома их владельцев и долгое время считавшиеся инструментом борьбы правительств стран с терроризмом, теперь появляются на телефонах активистов, журналистов, политиков и обычных людей", – говорится в официальном описании.
Журналист в своем фильме раскрывает сложные взаимоотношения между производителями шпионского ПО и крупными техкомпаниями, стремящимися предотвратить нарушения безопасности своих платформ.
Основными участниками фильма стали:
- научные сотрудники лаборатории Citizen Lab;
- эксперты по разведке;
- журналисты ведущих американских изданий;
- специалисты по кибербезопасности;
- политики и активисты.
Премьера картины состоится 20 ноября.
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