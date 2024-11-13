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О чем будут вспоминать французы: Димаш опубликовал новое видео из Парижа

Димаш опубликовал новое видео, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 21:44 Фото: Instagram/kudaibergenov.dim
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал еще один фрагмент своего выступления в Елисейском дворце, чем вызвал восторженные комментарии в социальной сети, сообщает Zakon.kz.

В Instagram его поклонники со всего мира выразили свои эмоции на разных языках:

– Да! Акустика в Елисеевском дворце классная. И как вы думаете, о чем будут вспоминать французы? После визита делегации из Казахстана? Да! Во-первых о Димаше, конечно.

– Браво Димаш! Неудержимо продолжает покорять мир!

– Какие бесценные кадры! Мой кумир самый лучший! Такой почет и уважение от сильных мира сего дорогого стоит! Люблю и уважаю безмерно!

– Вы оставили свою подпись на многих сердцах и душах.


Ранее Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце. После он поделился воспоминаниями о выступлении.

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