О чем будут вспоминать французы: Димаш опубликовал новое видео из Парижа
Фото: Instagram/kudaibergenov.dim
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал еще один фрагмент своего выступления в Елисейском дворце, чем вызвал восторженные комментарии в социальной сети, сообщает Zakon.kz.
В Instagram его поклонники со всего мира выразили свои эмоции на разных языках:
– Да! Акустика в Елисеевском дворце классная. И как вы думаете, о чем будут вспоминать французы? После визита делегации из Казахстана? Да! Во-первых о Димаше, конечно.
– Браво Димаш! Неудержимо продолжает покорять мир!
– Какие бесценные кадры! Мой кумир самый лучший! Такой почет и уважение от сильных мира сего дорогого стоит! Люблю и уважаю безмерно!
– Вы оставили свою подпись на многих сердцах и душах.
Ранее Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце. После он поделился воспоминаниями о выступлении.
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