О чем будут вспоминать французы: Димаш опубликовал новое видео из Парижа

В Instagram его поклонники со всего мира выразили свои эмоции на разных языках:

– Да! Акустика в Елисеевском дворце классная. И как вы думаете, о чем будут вспоминать французы? После визита делегации из Казахстана? Да! Во-первых о Димаше, конечно.

– Браво Димаш! Неудержимо продолжает покорять мир!

– Какие бесценные кадры! Мой кумир самый лучший! Такой почет и уважение от сильных мира сего дорогого стоит! Люблю и уважаю безмерно!

– Вы оставили свою подпись на многих сердцах и душах.