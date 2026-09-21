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Культура и шоу-бизнес

"О боже, что это?!": новое видео Димаша Кудайбергена вызвало фурор во всем мире

казахстанский певец Димаш Кудайберген , фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 13:10 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Народный артист Казахстана певец Димаш Кудайберген опубликовал новое промовидео предстоящего мирового турне, сообщает Zakon.kz.

Видео получилось весьма динамичным: взрывы физические и эмоциональные, борьба двух личностей.

EGO ｜ALTER Who Am I？｜Who Are You？- подписано коротко видео.

Ролик вызвал эффект взрыва в реакциях и комментариях со всего мира: за 30 минут – более 2 000 лайков и сотни комментариев.

  • Для меня ты – музыка, я очень люблю тебя, привет из Аргентины.
  • Ты самая яркая звезда на земле.
  • Очень ХОРОШО.
  • Очень философские вопросы – трудно ответить. Но мы знаем, что ценим каждое измерение вашего "я" – вашу человечность и художественность.
  • Ой, как мне нравится уже...
  • О боже!!!! Что это такое!!!. Я не могу дождаться нового тура и концертов.
  • Кто я? Кто-то, кто, безусловно, следит за вами и обожает ваш безумный талант... Кто вы? Шокирующий художник, который продолжает очаровывать мир.
  • Моя единственная гордость из Казахстана, я с нетерпением жду вашего концерта в Индонезии.
  • Ты единственный и неповторимый, Димаш.
  • Интригующе.
  • "Кто ты?" Ты просто Димаш... со всеми твоими сторонами, твоими измерениями, твоими контрастами, твоим светом и твоими тенями. И, возможно, именно все это вместе делает тебя уникальным.
  • Прекрасный человек!!!!!! Позаботься о себе, я посылаю тебе огромный поцелуй из Аргентины...
  • Жаныыым.
  • Захватывающе интересно! "Познай себя – познаешь мир" ! Ролик великолепен!

Ранее широкий резонанс в Сети вызвало обращение Димаша Кудайбергена к миру после его поездки в Бангладеш с гуманитарной миссией. Артист обратился с просьбой оказать поддержку нуждающимся.

Мировое турне казахстанца начнется 18 октября 2026 года с Польши.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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