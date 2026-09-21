"О боже, что это?!": новое видео Димаша Кудайбергена вызвало фурор во всем мире
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Народный артист Казахстана певец Димаш Кудайберген опубликовал новое промовидео предстоящего мирового турне, сообщает Zakon.kz.
Видео получилось весьма динамичным: взрывы физические и эмоциональные, борьба двух личностей.
EGO ｜ALTER Who Am I？｜Who Are You？- подписано коротко видео.
Ролик вызвал эффект взрыва в реакциях и комментариях со всего мира: за 30 минут – более 2 000 лайков и сотни комментариев.
- Для меня ты – музыка, я очень люблю тебя, привет из Аргентины.
- Ты самая яркая звезда на земле.
- Очень ХОРОШО.
- Очень философские вопросы – трудно ответить. Но мы знаем, что ценим каждое измерение вашего "я" – вашу человечность и художественность.
- Ой, как мне нравится уже...
- О боже!!!! Что это такое!!!. Я не могу дождаться нового тура и концертов.
- Кто я? Кто-то, кто, безусловно, следит за вами и обожает ваш безумный талант... Кто вы? Шокирующий художник, который продолжает очаровывать мир.
- Моя единственная гордость из Казахстана, я с нетерпением жду вашего концерта в Индонезии.
- Ты единственный и неповторимый, Димаш.
- Интригующе.
- "Кто ты?" Ты просто Димаш... со всеми твоими сторонами, твоими измерениями, твоими контрастами, твоим светом и твоими тенями. И, возможно, именно все это вместе делает тебя уникальным.
- Прекрасный человек!!!!!! Позаботься о себе, я посылаю тебе огромный поцелуй из Аргентины...
- Жаныыым.
- Захватывающе интересно! "Познай себя – познаешь мир" ! Ролик великолепен!
Ранее широкий резонанс в Сети вызвало обращение Димаша Кудайбергена к миру после его поездки в Бангладеш с гуманитарной миссией. Артист обратился с просьбой оказать поддержку нуждающимся.
Мировое турне казахстанца начнется 18 октября 2026 года с Польши.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript