Цукерберг подарил песню своей жене

Главный исполнительный директор Facebook посвятил жене свой первый сингл, сообщает Zakon.kz.

Новостью он поделился 14 ноября на своей странице в Instagram. Марк записал трек Get Low вместе с рэпером T-Pain. Выяснилось, что это подарок жене на годовщину совместной жизни.

Цукерберг поделился, что впервые встретился с Присциллой Чан на вечеринке в колледже, когда из колонок играл трек Get Low. Теперь он записал собственную версию песни.

Другие американские музыканты отозвали судебный иск против Дональда Трампа.