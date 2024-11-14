Цукерберг подарил песню своей жене
Фото: Instagram/zuck
Главный исполнительный директор Facebook посвятил жене свой первый сингл, сообщает Zakon.kz.
Новостью он поделился 14 ноября на своей странице в Instagram. Марк записал трек Get Low вместе с рэпером T-Pain. Выяснилось, что это подарок жене на годовщину совместной жизни.
Цукерберг поделился, что впервые встретился с Присциллой Чан на вечеринке в колледже, когда из колонок играл трек Get Low. Теперь он записал собственную версию песни.
Другие американские музыканты отозвали судебный иск против Дональда Трампа.
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