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Спорт

Известный египетский наставник попал в больницу, разнимая драку своих жен

Футбол Драка Больница, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 16:17 Фото: Instagram/egyptnt
Главный тренер сборной Египта по футболу Хоссам Хасан потерял сознание, когда разнимал драку между своей нынешней и бывшей женой на одном из курортов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News Arabia, Хасан попал в больницу после того, как пытался разнять драку между двумя женщинами во время отдыха на курорте в городе Марина-эль-Аламейн на севере Египта.

Тренер и его супруга Дан-Адам случайно встретили бывшую жену Хувайду и их детей в этом месте. Между двумя женщинами завязался жаркий спор, который быстро перерос в обмен оскорблениями и физической агрессией, включавшей удары кулаками, ногами и вырывание волос.

Пытаясь разнять драку, Хоссам Хасан, которому недавно исполнилось 60 лет, почувствовал себя плохо и потерял сознание. Была вызвана скорая помощь, которая доставила наставника в больницу. Несмотря на этот инцидент, на данный час с Хоссамом все в порядке.

Футбол Драка Больница, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 16:17

Фото: Instagram/egyptnt

Хоссам Хасан прославился на недавнем ЧМ-2026, когда его команда показала свой лучший результат в истории мундиаля.

Там Египет сенсационно добрался до 1/8 финала турнира, где проиграл Аргентине со счетом 3:2 в драматичном матче. После этого успешного выступления специалист продлил контракт со сборной до ЧМ-2030.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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