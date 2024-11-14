Стали известны актеры второго сезона "Уэнсдэй"

Определился актерский состав второго сезона сериала Тима Бертона, сообщает Zakon.kz.

Как передает Entertainment Daily, в сериале снимаются Дженна Ортега, Гвендолин Кристи, Луис Гузман, Кэтрин Зета-Джонс и Кристина Риччи. Одну из главных ролей получит Леди Гага. Сейчас она участвует в съемках новых эпизодов шоу, которые в данный момент проходят в Европе.

В 2023 году на церемонии вручения премии "Золотой Глобус" Ортега призналась, что хотела бы увидеть в "Уэнсдэй" Леди Гагу. По мнению главной героини фильма, поп-звезда могла бы сыграть нового директора школы.

Также стало известно, что Рене Зеллвегер возвращается к роли Бриджит Джонс.