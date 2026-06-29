Концертный директор Пугачёвой прокомментировала операции на сердце и завершение карьеры певицы

29 июня в Сети появились новости о том, что народная артистка СССР Алла Пугачёва завершила свою карьеру из‑за серьезных проблем со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Super, якобы около полугода назад 77‑летняя певица перенесла две операции на сердце, из‑за которых продолжать творческую деятельность стало невозможно.

В ответ на это концертный директор артистки Елена Чупракова раскрыла, что Алла Борисовна уже давно не дает концерты, но со здоровьем у нее все в порядке.

"Она вообще не выступает уже шесть лет. И на частных мероприятиях. Отлично у нее все со здоровьем, она прекрасно себя чувствует. Спасибо большое за беспокойство. Нет, у нее не было операции полгода назад. Все хорошо у нас", – отметила Елена.

Слухи о здоровье певицы появились не на пустом месте. Еще в 2006, 2008 и 2010 годах ей проводили операции по восстановлению кровотока, а также устанавливали стенты.

Ранее Игорь Крутой трогательно обратился к Алсу в особенный день.