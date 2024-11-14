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Жулдыз Абдукаримова поделилась мыслями о молодом поколении

Жулдыз Абдукаримова высказалась о молодежи , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 01:11 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова заявила, что время никого не ждет и важно постоянно развиваться, чтобы идти в ногу с эпохой, сообщает Zakon.kz.

14 ноября она об этом написала пост на своей странице в Instagram.

"Молодое поколение очень талантливо и многогранно. Их темп и движение слишком быстры. Вот такая мысль осталась у меня после этой встречи", — написала Абдукаримова, подчеркнув важность постоянного поиска и саморазвития.

Подписчики актрисы согласились с ней, но в основном они в очередной раз восхитились ее внешностью: 

  • Правильно говоришь, Жулдыз!
  • Какая красивая и идеальная! 
  • Глубокий взгляд, эти черные глаза, фигура, стать, прекрасные манеры, какая женщина!

Ранее Жулдыз Абдукаримова обратилась к злоумышленникам с предупреждением. 

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