56-летняя Селин Дион в облегающем макси восхитила поклонников
Снимки с выступления в Instagram 56-летней певицы были опубликованы накануне, 14 ноября. На сцене Селин блистала в облегающем платье длины макси, расшитом стразами и пайетками. Наряд от Сааба дополнял впечатляющей длины шлейф.
"Селин чествовала одного из своих самых любимых дизайнеров, Эли Сааба, который отметил 45 лет своей карьеры. Селин исполнила для господина Сааба две песни в рамках телевизионной программы "1001 сезон", транслируемой в рамках "Сезона Эр-Рияда": свои культовые хиты "The Power of Love" и "I'm Alive", – говорится под публикацией Дион.
Подписчики оставили множество восторженных комментариев под фотографиями, а также назвали Селин иконой и легендой:
- "Икона".
- "Как всегда потрясающе".
- "Определенно королева".
- "Селин Дион, мы тебя любим".
- "Ты такая красивая, люблю тебя".
- "Моя легенда, ты должна быть бессмертной".
В 2022 году Дион диагностировали редкое и неизлечимое неврологическое расстройство – синдром мышечной скованности, также известный как синдром жесткого человека. С тех пор Селин не дает концертов и сократила выходы в свет до минимума. В декабре 2023 года стало известно, что она утратила контроль над телом. 25 июня 2024 года вышел документальный фильм "Я есть: Селин Дион", посвященный карьере певицы и ее борьбе с синдромом мышечной скованности.