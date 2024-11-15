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56-летняя Селин Дион в облегающем макси восхитила поклонников

56-летняя Селин Дион в облегающем макси восхитила поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 09:56 Фото: Instagram/celinedion, Instagram/ranifawazofficial
Известная канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион вышла на сцену впервые с июля 2024 года. Тогда она выступила на открытии Олимпиады в Париже. На этот раз ее хиты прозвучали со сцены Эр-Рияда на модном показе ливанского дизайнера Эли Сааба, сообщает Zakon.kz.

Снимки с выступления в Instagram 56-летней певицы были опубликованы накануне, 14 ноября. На сцене Селин блистала в облегающем платье длины макси, расшитом стразами и пайетками. Наряд от Сааба дополнял впечатляющей длины шлейф.

"Селин чествовала одного из своих самых любимых дизайнеров, Эли Сааба, который отметил 45 лет своей карьеры. Селин исполнила для господина Сааба две песни в рамках телевизионной программы "1001 сезон", транслируемой в рамках "Сезона Эр-Рияда": свои культовые хиты "The Power of Love" и "I'm Alive", – говорится под публикацией Дион.

Подписчики оставили множество восторженных комментариев под фотографиями, а также назвали Селин иконой и легендой:

  • "Икона".
  • "Как всегда потрясающе".
  • "Определенно королева".
  • "Селин Дион, мы тебя любим".
  • "Ты такая красивая, люблю тебя".
  • "Моя легенда, ты должна быть бессмертной".

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В 2022 году Дион диагностировали редкое и неизлечимое неврологическое расстройство – синдром мышечной скованности, также известный как синдром жесткого человека. С тех пор Селин не дает концертов и сократила выходы в свет до минимума. В декабре 2023 года стало известно, что она утратила контроль над телом. 25 июня 2024 года вышел документальный фильм "Я есть: Селин Дион", посвященный карьере певицы и ее борьбе с синдромом мышечной скованности.

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