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Лолита или Алла Пугачева: перепетый шлягер обсуждают в Сети

Лолита перепела шлягер Аллы Пугачевой, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 22:28 Фото: скриншот видео
Российская эстрадная певица Лолита Милявская поделилась с поклонниками своим исполнением известной песни "Любовь, похожая на сон", которую ранее пела Алла Пугачева, сообщает Zakon.kz.

По словам артистки, такой эксперимент ей предложил автор произведения – Игорь Крутой.


"Сказать, что это были нервы, значит ничего не сказать.. Каноническое исполнение для меня одно, и уверена, что для вас, дорогие слушатели, тоже. Игорь, как же я тебе благодарна за то, что заставил пойти на эксперимент, попробовать, переломить страх спеть хуже других. Я не пела про любовь в принятом смысле между мужчиной и женщиной. Я спела про твою человеческую любовь и поддержку не только меня, но и огромного количества людей! Ведь любовь вообще в наше время похожа на сон! Это гимн неумирающей жажде! Это заклинание. Игорь, спасибо за честь", – подписала Лолита пост в Instagram.

Публике новый вариант понравился:

– Мурашки были, когда смотрела ваше выступление. Браво! Вы лучшая!

– Нереальное исполнение, аплодирую стоя.

– Как же идет эта песня Лолите, сдержанное, сильное исполнение. Браво!

– Мне понравилась эта версия больше оригинала. Браво!

Ранее Лолита поделилась с поклонниками редким снимком из детства.

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