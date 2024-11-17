Лолита или Алла Пугачева: перепетый шлягер обсуждают в Сети
Фото: скриншот видео
Российская эстрадная певица Лолита Милявская поделилась с поклонниками своим исполнением известной песни "Любовь, похожая на сон", которую ранее пела Алла Пугачева, сообщает Zakon.kz.
По словам артистки, такой эксперимент ей предложил автор произведения – Игорь Крутой.
"Сказать, что это были нервы, значит ничего не сказать.. Каноническое исполнение для меня одно, и уверена, что для вас, дорогие слушатели, тоже. Игорь, как же я тебе благодарна за то, что заставил пойти на эксперимент, попробовать, переломить страх спеть хуже других. Я не пела про любовь в принятом смысле между мужчиной и женщиной. Я спела про твою человеческую любовь и поддержку не только меня, но и огромного количества людей! Ведь любовь вообще в наше время похожа на сон! Это гимн неумирающей жажде! Это заклинание. Игорь, спасибо за честь", – подписала Лолита пост в Instagram.
Публике новый вариант понравился:
– Мурашки были, когда смотрела ваше выступление. Браво! Вы лучшая!
– Нереальное исполнение, аплодирую стоя.
– Как же идет эта песня Лолите, сдержанное, сильное исполнение. Браво!
– Мне понравилась эта версия больше оригинала. Браво!
Ранее Лолита поделилась с поклонниками редким снимком из детства.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript