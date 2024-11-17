Лолита или Алла Пугачева: перепетый шлягер обсуждают в Сети

По словам артистки, такой эксперимент ей предложил автор произведения – Игорь Крутой.

Публике новый вариант понравился:

– Мурашки были, когда смотрела ваше выступление. Браво! Вы лучшая!

– Нереальное исполнение, аплодирую стоя.

– Как же идет эта песня Лолите, сдержанное, сильное исполнение. Браво!

– Мне понравилась эта версия больше оригинала. Браво!