Кавер мужского хора Нацгвардии с Еркешем Хасен восхитил соцсети

Мужской хор Национальной гвардии спел с музыкальным исполнителем Еркешем Хасен, сообщает Zakon.kz.

Мужской хор Национальной гвардии РК – Ұлттық ұлан ерлер исполнил популярный казахский хит "Көзің әдемі" вместе с его автором Еркешем Хасен.

"Кавер с нашим братом", – подписали видеозапись в официальном аккаунте участники хора, отметив, что совместную композицию они исполнили в Астане.

Поклонники тепло приняли новое видео исполнителей и признались, что эта песня одна из самых любимых.

Ранее известный российский певец и автор песен Джахид Афраил оглы Гусейнли, более известный как Jony, высказался о красоте и жителях столицы Казахстана.