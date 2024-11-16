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Кавер мужского хора Нацгвардии с Еркешем Хасен восхитил соцсети

Кавер мужского хора Нацгвардии с Еркешем Хасен восхитил соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 13:05 Фото: instagram.com/erkesh.khasen, instagram.com/choir_ng
Мужской хор Национальной гвардии спел с музыкальным исполнителем Еркешем Хасен, сообщает Zakon.kz.

Мужской хор Национальной гвардии РК – Ұлттық ұлан ерлер исполнил популярный казахский хит "Көзің әдемі" вместе с его автором Еркешем Хасен.

"Кавер с нашим братом", – подписали видеозапись в официальном аккаунте участники хора, отметив, что совместную композицию они исполнили в Астане.

Поклонники тепло приняли новое видео исполнителей и признались, что эта песня одна из самых любимых.

Ранее известный российский певец и автор песен Джахид Афраил оглы Гусейнли, более известный как Jony, высказался о красоте и жителях столицы Казахстана.

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