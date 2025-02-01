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Общество

Пассажиры автобуса спели "Смуглянку" с мужским хором Нацгвардии в Астане

Пассажиры автобуса спели &quot;Смуглянку&quot; с мужским хором Нацгвардии в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 14:42 Фото: скриншот из видео
Мужской хор Национальной гвардии порадовал астанчан военными песнями в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Настоящий концерт устроил в автобусах Астаны мужской хор Национальной гвардии РК – Ұлттық ұлан ерлер. В этот раз музыканты исполнили песни военных лет. Пассажиры не сдержали эмоций и вместе запели "Смуглянку".


"Такие радостные лица наших слушателей – высшая награда для нас", – поделился кадрами хор.

Хор отметил, что флешмоб приурочен к акции "100 дней до Победы".

Казахстанцы пишут под видео, что в восторге от исполнения:

  • Почему-то гордость за вас и слезы текут.
  • Какие же вы молодцы, невероятное исполнение.
  • Лучшая дань памяти Героям.

Кавер мужского хора Нацгвардии с Еркешем Хасен восхитил соцсети.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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