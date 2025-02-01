Пассажиры автобуса спели "Смуглянку" с мужским хором Нацгвардии в Астане

Мужской хор Национальной гвардии порадовал астанчан военными песнями в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Настоящий концерт устроил в автобусах Астаны мужской хор Национальной гвардии РК – Ұлттық ұлан ерлер. В этот раз музыканты исполнили песни военных лет. Пассажиры не сдержали эмоций и вместе запели "Смуглянку".





"Такие радостные лица наших слушателей – высшая награда для нас", – поделился кадрами хор.

Хор отметил, что флешмоб приурочен к акции "100 дней до Победы".

Казахстанцы пишут под видео, что в восторге от исполнения:

Почему-то гордость за вас и слезы текут.

Какие же вы молодцы, невероятное исполнение.

Лучшая дань памяти Героям.

Кавер мужского хора Нацгвардии с Еркешем Хасен восхитил соцсети.