Пассажиры автобуса спели "Смуглянку" с мужским хором Нацгвардии в Астане
Фото: скриншот из видео
Мужской хор Национальной гвардии порадовал астанчан военными песнями в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.
Настоящий концерт устроил в автобусах Астаны мужской хор Национальной гвардии РК – Ұлттық ұлан ерлер. В этот раз музыканты исполнили песни военных лет. Пассажиры не сдержали эмоций и вместе запели "Смуглянку".
"Такие радостные лица наших слушателей – высшая награда для нас", – поделился кадрами хор.
Хор отметил, что флешмоб приурочен к акции "100 дней до Победы".
Казахстанцы пишут под видео, что в восторге от исполнения:
- Почему-то гордость за вас и слезы текут.
- Какие же вы молодцы, невероятное исполнение.
- Лучшая дань памяти Героям.
Кавер мужского хора Нацгвардии с Еркешем Хасен восхитил соцсети.
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