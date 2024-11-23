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Мошенники перед самой смертью оставили Светлану Светличную без средств на лечение

Мошенники, Светлана Светличная, средства для лечения , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 20:21 Фото: Instagram/svetlana__svetlichnaya
Легендарная актриса советского кино Светлана Светличная ушла из жизни, так и не сумев побороть тяжелые болезни. Незадолго до смерти мошенники обманом лишили ее всех сбережений, оставив без денег на лечение, сообщает Zakon.kz.

Она страдала от опухоли мозга, рака ротоглотки, деменции и в марте перенесла инфаркт миокарда. Летом 2024 года актриса отказалась от лечения, получив статус паллиативного пациента.

Как пишет портал "СтарХит", генеральный директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина рассказала, что Светличная лишилась всех средств на терапию из-за действий мошенников. По ее словам, аферисты воспользовались уязвимым состоянием актрисы, которая на тот момент находилась в невменяемом состоянии.

"После того как стало известно о ее онкологическом заболевании, мошенники убедили Светлану Афанасьевну перевести все свои сбережения на счет якобы врача. Это были внушительные суммы, которые она копила на протяжении многих лет. Человек хотел жить, но остался без денег на лечение. Для семьи это стало огромной трагедией", – пояснила Гущина.

16 ноября сообщалось, что в возрасте 84 лет после тяжелой болезни умерла Светлана Светличная. Самые яркие роли Светличная сыграла в фильмах "Бриллиантовая рука", "Стряпуха", "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя".

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