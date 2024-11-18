В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша

В семье известной российской исполнительницы ожидается пополнение, сообщает Zakon.kz.

Валерия станет бабушкой во второй раз. Сын певицы Арсений Шульгин и его жена ждут пополнения в семье. Об этом семейная пара рассказала 17 ноября на своих страницах в Instagram.

"Наша семья становится больше", – поделилась радостным событием Лиана Шульгина.

Для пары это уже второй ребенок. 1 января 2021 года на свет появилась девочка Селин – особая любимица подписчиков Валерии.

Фото: Instagram/valeriya

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