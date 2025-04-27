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Культура и шоу-бизнес

Певица Валерия впервые встретилась с новорожденным внуком

Певица Валерия увидела своего внука, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 05:40 Фото: Instagram/valeriya
Российская поп-исполнительница Валерия впервые встретилась с внуком Мироном, сообщает Zakon.kz.

На днях невестка Валерии стала мамой во второй раз. У Арсения Шульгина и его жены Лианы 23 апреля родился сын. А 26 апреля Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин впервые увиделись с внуком.

57-летняя артистка подержала ребенка на руках и, умиляясь, попыталась угадать, на кого похож новый представитель звездной семьи.

"Состоялась первая встреча с нашим Мирошей. Какие же малыши крохотные, когда появляются на свет. Каждый раз этому удивляемся. Пахнет молочком, хорошенький, прям мальчик-мальчик. Все рассматривали его, на кого похож, есть ли сходство с Селинкой, с кем-то из родственников. Спасибо нашим любимым Арсению и Лиане", – поделилась эмоциями Валерия.

Затянувшийся судебный процесс ее коллеги по сцене Алсу завершился не в ее пользу. Певице пришлось отказаться от претензий к бывшему мужу и его родственникам.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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