Певица Валерия впервые встретилась с новорожденным внуком

Российская поп-исполнительница Валерия впервые встретилась с внуком Мироном, сообщает Zakon.kz.

На днях невестка Валерии стала мамой во второй раз. У Арсения Шульгина и его жены Лианы 23 апреля родился сын. А 26 апреля Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин впервые увиделись с внуком.

57-летняя артистка подержала ребенка на руках и, умиляясь, попыталась угадать, на кого похож новый представитель звездной семьи.

"Состоялась первая встреча с нашим Мирошей. Какие же малыши крохотные, когда появляются на свет. Каждый раз этому удивляемся. Пахнет молочком, хорошенький, прям мальчик-мальчик. Все рассматривали его, на кого похож, есть ли сходство с Селинкой, с кем-то из родственников. Спасибо нашим любимым Арсению и Лиане", – поделилась эмоциями Валерия.

Затянувшийся судебный процесс ее коллеги по сцене Алсу завершился не в ее пользу. Певице пришлось отказаться от претензий к бывшему мужу и его родственникам.