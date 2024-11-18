Жена Кайрата Нуртаса поздравила младшего сына с юбилеем

Сегодня, 18 ноября 2024 года, младшему сыну популярного певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой исполнилось 10 лет. Этим важным семейным событием супруга звездного артиста поделилась с общественностью, сообщает Zakon.kz.

Абдукаримова разместила серию снимков на странице в Instagram, добавив поздравительную речь. По ее словам, Хан является центром их большой семьи.

Также она добавила, что мальчик очень умен и терпелив.

"Как прекрасно, что ты сияешь и согреваешь нас. Будь достоин своего имени", – добавила она.

Кайрат Нуртас с Жулдыз Абдукаримовой женаты с 2008 года. У них четверо детей: дочери Алау и Сезим, сыновья Нарул и Хан.

15 ноября 2024 года телеведущая Абдукаримова заявила, что время никого не ждет и важно постоянно развиваться, чтобы идти в ногу с эпохой.