Сын Кайрата Нуртаса оказался в больнице

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, жена певца Кайрата Нуртаса, рассказала о событии в жизни 15-летнего старшего сына Нарула, сообщает Zakon.kz.

По словам матери подростка, он находится в больнице с переломом руки из-за падения с велосипеда.

Как призналась Жулдыз, ровно год назад Нарул тоже падал, но с лошади. Тогда он сломал левое плечо.

Также актриса добавила, что за неделю до поездки в больницу с Нарулом она отвезла в ту же самую клинику старшую дочь.