Сын Кайрата Нуртаса оказался в больнице
Фото: Instagram/kair_n
Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, жена певца Кайрата Нуртаса, рассказала о событии в жизни 15-летнего старшего сына Нарула, сообщает Zakon.kz.
По словам матери подростка, он находится в больнице с переломом руки из-за падения с велосипеда.
Как призналась Жулдыз, ровно год назад Нарул тоже падал, но с лошади. Тогда он сломал левое плечо.
Также актриса добавила, что за неделю до поездки в больницу с Нарулом она отвезла в ту же самую клинику старшую дочь.До этого известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова поделилась с подписчиками в Instagram радостным событием, которое произошло в ее жизни.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript