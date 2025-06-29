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Культура и шоу-бизнес

Сын Кайрата Нуртаса оказался в больнице

Певец, артист, город, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 05:40 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, жена певца Кайрата Нуртаса, рассказала о событии в жизни 15-летнего старшего сына Нарула, сообщает Zakon.kz.

По словам матери подростка, он находится в больнице с переломом руки из-за падения с велосипеда.

Как призналась Жулдыз, ровно год назад Нарул тоже падал, но с лошади. Тогда он сломал левое плечо.

Также актриса добавила, что за неделю до поездки в больницу с Нарулом она отвезла в ту же самую клинику старшую дочь.

До этого известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова поделилась с подписчиками в Instagram радостным событием, которое произошло в ее жизни.

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Аксинья Титова
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