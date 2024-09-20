Жена Кайрата Нуртаса восхитила любителей театра своей игрой

Супруга популярного певца Кайрата Нуртаса артистка Жулдыз Абдукаримова опубликовала философский пост, в котором поделилась мыслями о сыгранной главной роли в спектакле, сообщает Zakon.kz.

Накануне в Атырау состоялась премьера спектакля с участием известной казахстанской актрисы и телеведущей Жулдыз Абдукаримовой, на которую заглянул и ее супруг – популярный певец Кайрат Нуртас.

В описании к своей публикации в Instagram супруга Кайрата Нуртаса назвала театр "бессмертным искусством".

"Независимо от эпохи, уважение к театральному искусству всегда было очень высоким. Работа на сцене требует чистоты помыслов, искренности и любви к профессии. Актер никогда не приходит в театр в поисках больших денег. Случайного человека здесь нет и быть не может. Только настоящий специалист может заинтересовать аудиторию и навести ее на разные мысли. А театральная публика – это вообще отдельный мир", – поделилась своими впечатлениями от работы на сцене казахстанская актриса и телеведущая.

Театральный образ Жулдыз Абдукаримовой оценили пользователи Сети.

Это было отличное исполнение. В девушках вы повышаете энтузиазм к прекрасной жизни.

Вы очень красивая, талантливая , будьте всегда счастливы со своей семьей.

Сияние звезды! Давай посмотрим на вашу игру это с мировой сцены!

Вы талантище. У вас ценности другие, чем у некоторых людей. Вы не гоняетесь за деньгами, славой. Вы духовно богатая, с вами интересно разговаривать. Вы умная женщина. Загадка.



Да, театр дарит особую любовь. Душевное спокойствие, красота души.

Был сильный спектакль.







Кто-то из пришедших на спектакль зрителей оценил галантный поступок Кайрата Нуртаса:

Спасибо, душевно отдохнули. Мы все были поражены, когда Кайрат дарил цветы. Привет из Атырау;

Скажем все, как один: наши сердца чуть не взорвались, потому что мы были счастливы видеть, как Кайрат приносит цветы. Супер. Невероятно душевно.

О премьере спектакля с участием известной казахстанской актрисы и телеведущей Жулдыз Абдукаримовой в Атырау стало известно из видео, которым 18 сентября 2024 года в Instagram-Stories поделился любимец казахстанской публики. В день спектакля поздравит супругу прям на сцене заглянул популярный певец Кайрат Нуртас.

Сначала Кайрат сам выбрал букет, потом приехал в театр и наблюдал за игрой супруги. Затем Нуртас вышел на сцену и вручил Абдукаримовой большой букет алых роз.

Ранее супруга исполнителя Кайрата Нуртаса артистка Жулдыз Абдукаримова опубликовала философский пост, затронув тему будущего детей. По всей видимости, неспроста. В браке звезд казахстанского шоу-бизнеса родились четверо детей: дочери Алау и Сезим, сыновья Нарул и Хан.