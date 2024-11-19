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Мама и невестка Кайрата Нуртаса показали, кто в доме хозяин

Мама и невестка Кайрата Нуртаса показали, кто в доме хозяин, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 20:34 Фото: Instagram/zangaar, gulziraaidarbekova
Братишка популярного казахстанского певца и народного любимца Кайрата Нуртаса – Зангар – опубликовал шуточный видеоролик. В нем снялись его супруга Индира Мауленова, а также родители Нуртас и Гульзира Айдарбековы, сообщает Zakon.kz.

Публикацию, сделанную в Instagram, братишка Кайрата Нуртаса подписал лаконично:

"Домашние тигры тоже тигры".

Видео начинается с того, что Зангар пылесосит гостиную в доме, тогда как его супруга просто сидит рядом. При виде мимо проходящего отца он быстро передает пылесос супруге, но затем замечает, что и он ходит по дому с веником. Завершается шуточное видео появлением матери, которая, судя по всему, всем видом показывает, кто в доме хозяин.

Ролик знатно рассмешил комментаторов, которые не смогли подобрать слов и просто оставили реакции в виде ржущих смайликов. Те, кто все-таки написал под публикацией, в шуточной форме предложили помощь Нуртасу Айдарбекову:

  • "Нуртас ага, круто!"
  • "Концовка – просто огонь!"
  • "Нуртас ага, если вас держат против вашей воли, дайте знак".
  • "Вся домашняя работа должна быть на плечах обоих... Поддерживаю, даже если прикол".

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17 октября 2024 года Гульзира Айдарбекова порадовала поклонников публикацией с мужем – Нуртасом Айдарбековым. Но хейтеры не оценили ее наряд.

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