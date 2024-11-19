Мама и невестка Кайрата Нуртаса показали, кто в доме хозяин

Братишка популярного казахстанского певца и народного любимца Кайрата Нуртаса – Зангар – опубликовал шуточный видеоролик. В нем снялись его супруга Индира Мауленова, а также родители Нуртас и Гульзира Айдарбековы, сообщает Zakon.kz.

Публикацию, сделанную в Instagram, братишка Кайрата Нуртаса подписал лаконично:

"Домашние тигры тоже тигры".

Видео начинается с того, что Зангар пылесосит гостиную в доме, тогда как его супруга просто сидит рядом. При виде мимо проходящего отца он быстро передает пылесос супруге, но затем замечает, что и он ходит по дому с веником. Завершается шуточное видео появлением матери, которая, судя по всему, всем видом показывает, кто в доме хозяин.

Ролик знатно рассмешил комментаторов, которые не смогли подобрать слов и просто оставили реакции в виде ржущих смайликов. Те, кто все-таки написал под публикацией, в шуточной форме предложили помощь Нуртасу Айдарбекову:

"Нуртас ага, круто!"

"Концовка – просто огонь!"

– "Нуртас ага, если вас держат против вашей воли, дайте знак".

"Вся домашняя работа должна быть на плечах обоих... Поддерживаю, даже если прикол".

17 октября 2024 года Гульзира Айдарбекова порадовала поклонников публикацией с мужем – Нуртасом Айдарбековым. Но хейтеры не оценили ее наряд.