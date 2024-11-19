Мама и невестка Кайрата Нуртаса показали, кто в доме хозяин
Публикацию, сделанную в Instagram, братишка Кайрата Нуртаса подписал лаконично:
"Домашние тигры тоже тигры".
Видео начинается с того, что Зангар пылесосит гостиную в доме, тогда как его супруга просто сидит рядом. При виде мимо проходящего отца он быстро передает пылесос супруге, но затем замечает, что и он ходит по дому с веником. Завершается шуточное видео появлением матери, которая, судя по всему, всем видом показывает, кто в доме хозяин.
Ролик знатно рассмешил комментаторов, которые не смогли подобрать слов и просто оставили реакции в виде ржущих смайликов. Те, кто все-таки написал под публикацией, в шуточной форме предложили помощь Нуртасу Айдарбекову:
- "Нуртас ага, круто!"
- "Концовка – просто огонь!"
- "Нуртас ага, если вас держат против вашей воли, дайте знак".
- "Вся домашняя работа должна быть на плечах обоих... Поддерживаю, даже если прикол".
17 октября 2024 года Гульзира Айдарбекова порадовала поклонников публикацией с мужем – Нуртасом Айдарбековым. Но хейтеры не оценили ее наряд.