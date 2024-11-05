"Поцеловал в голову": депутат рассказала, чем ее удивил Кайрат Нуртас

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова поделилась своим мнением о популярном казахстанском исполнителе Кайрате Нуртасе, сообщает Zakon.kz.

Мажилисвумен опубликовала совместное с ним фото, пояснив, что ей довелось лететь с певцом в одном самолете.

"Обожаю... Любимый казахстанский певец. Случилось прилететь в одном самолете. А потом ехать в аэропортовском автобусе. И увидела милого молодого человека. Улыбчивого и скромного. Желающего сделать так, чтобы никто его не узнал. А вместе с тем, музыка в наушниках, которую было слышно только владельцу, была в каждом его движении. Потихонечку, не очень заметно. Но музыка была во всем", – поделилась Ирина Смирнова.

Многие подписчики поддержали любовь депутата к исполнителю:

Нуртас, тоже есть такое фото с ним, вживую очень дружелюбный.

Я особо не любитель казахской попсы, но есть исполнители, чьи песни мне нравятся, в их числе Кайрат Нуртас

Абсолютно согласна, он заслуживает.

"Обнял вас, умеет расположить к себе, поэтому такая народная любовь, "Сүйем, сені" надо было попросить напеть", – написал один из комментаторов. На что депутат ответила: "Кстати, еще и поцеловал. В голову. Я была удивлена нежности".

Однако некоторые казахстанцы не разделили восхищения и положительное мнение об исполнителе.

не смешите народ!

оч скромный

Этот....????? Удивили....

Тоже мне певец....бездарный

Отметим, что Кайрат Нуртас известен не только аншлагами и зажигательными выступлениями на концертах, но и рядом скандальных случаев. Так, 5 июля 2024 года его задержали за драку и нецензурную брань в самолете. В суде певца признали виновным и назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство. А встречали народного любимца из мест заключения буквально в торжественной обстановке.