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Десятилетняя дочь Динары Сатжан на каблуках восхитила Казнет

Десятилетняя дочь Динары Сатжан на каблуках восхитила Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 01:20 Фото: Instagram/diana.digital
Казахстанская журналистка и телеведущая Динара Сатжан 20 ноября на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками видео, на котором ее дочь Диана уверенно шагает по подиуму, сообщает Zakon.kz.

Диана впервые продемонстрировала свои навыки модельной работы на каблуках. Девочка приняла участие в показе своей крестной мамы, дизайнера Аиды Кауменовой, который прошел в рамках казахстанской недели моды в Алматы.

Как рассказала Динара подготовка к показу проходила онлайн, но это не помешало Аиде и Диане прекрасно понять друг друга.

Подписчики с восторгом встретили новость и похвалили Диану за уверенность и грацию: 

  • Шикарная проходка, профессионально!
  • Чувствуется ее энергия, уверенность на подиуме. Танцы ее я видела в корейском стиле – драйв полный. Круто, что идет в том направлении, где есть способности. 

Ранее Динара Сатжан высказалась о 21-летней дружбе с Баян Алагузовой. 

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