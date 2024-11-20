Десятилетняя дочь Динары Сатжан на каблуках восхитила Казнет
Фото: Instagram/diana.digital
Казахстанская журналистка и телеведущая Динара Сатжан 20 ноября на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками видео, на котором ее дочь Диана уверенно шагает по подиуму, сообщает Zakon.kz.
Диана впервые продемонстрировала свои навыки модельной работы на каблуках. Девочка приняла участие в показе своей крестной мамы, дизайнера Аиды Кауменовой, который прошел в рамках казахстанской недели моды в Алматы.
Как рассказала Динара подготовка к показу проходила онлайн, но это не помешало Аиде и Диане прекрасно понять друг друга.
Подписчики с восторгом встретили новость и похвалили Диану за уверенность и грацию:
- Шикарная проходка, профессионально!
- Чувствуется ее энергия, уверенность на подиуме. Танцы ее я видела в корейском стиле – драйв полный. Круто, что идет в том направлении, где есть способности.
Ранее Динара Сатжан высказалась о 21-летней дружбе с Баян Алагузовой.
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