Десятилетняя дочь Динары Сатжан на каблуках восхитила Казнет

Казахстанская журналистка и телеведущая Динара Сатжан 20 ноября на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками видео, на котором ее дочь Диана уверенно шагает по подиуму, сообщает Zakon.kz.

Диана впервые продемонстрировала свои навыки модельной работы на каблуках. Девочка приняла участие в показе своей крестной мамы, дизайнера Аиды Кауменовой, который прошел в рамках казахстанской недели моды в Алматы.

Как рассказала Динара подготовка к показу проходила онлайн, но это не помешало Аиде и Диане прекрасно понять друг друга.

Подписчики с восторгом встретили новость и похвалили Диану за уверенность и грацию:

Шикарная проходка, профессионально!

Чувствуется ее энергия, уверенность на подиуме. Танцы ее я видела в корейском стиле – драйв полный. Круто, что идет в том направлении, где есть способности.

Ранее Динара Сатжан высказалась о 21-летней дружбе с Баян Алагузовой.

