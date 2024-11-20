Ольга Бузова призналась в чувствах к Олегу Майами

Российская певица Ольга Бузова откровенно рассказала об отношениях с Олегом Майами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, артистка призналась, что испытывает к своему коллеге искренние чувства, подчеркнув, что эмоции, которые она проявляла во время съемок их совместного клипа, не были наигранными.

"Я влюблена в Олега как в артиста, получаю огромное удовольствие от его творчества. Побывала на его сольном концерте — это было что-то невероятное! Думала, что просто взорвусь от эмоций. Могу точно сказать, что мои чувства были настоящими", — поделилась Бузова.

Олег Майами, в свою очередь, назвал Бузову близким человеком и ответил на вопросы ведущих лаконично: "Это просто любовь".

Ранее стало известно, что Ольга Бузова планирует стать мамой в 2025 году.

