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Культура и шоу-бизнес

Актриса Кейт Уинслет заставляет Ди Каприо жениться на 26-летней модели

Актриса Кейт Уинслет заставляет Ди Каприо жениться на 26-летней модели, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 08:52 Фото: flickr/Chris Cheung, wikimedia/Christopher William Adach
Весь мир ждал, когда американский актер Леонардо Ди Каприо получит заветный "Оскар". Теперь публика ожидает, когда он женится. Подруга звезды Кейт Уинслет тоже обеспокоена этим вопросом, сообщает Zakon.kz.

Партнерша 50-летнего Лео по фильму "Титаник" и его лучшая подруга серьезно поговорила с ним на тему женитьбы. Кейт Уинслет настаивает, чтобы приятель остепенился и сделал уже предложение руки и сердца нынешней избраннице – 26-летней итальянской модели Виттории Черетти.

Кейт много раз слышала, как ее друг говорил о том, чтобы перевести отношения с бывшими подругами на более серьезный уровень, но в итоге он всегда пугается. Теперь Кейт боится, что Лео совершит ту же ошибку с Витторией.

Она заявила ему, что нужно повзрослеть и сделать следующий шаг в жизни, потому что, по ее мнению, он действительно упускает нечто важное.

Знаменитость и сам понимает, что встретил ту самую, но почему-то пока не спешит попрощаться с холостяцкой жизнью.

Ранее стало известно, что ⁠Бритни Спирс впервые за два года увидела сыновей.

Аксинья Титова
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