Актриса Кейт Уинслет заставляет Ди Каприо жениться на 26-летней модели
Партнерша 50-летнего Лео по фильму "Титаник" и его лучшая подруга серьезно поговорила с ним на тему женитьбы. Кейт Уинслет настаивает, чтобы приятель остепенился и сделал уже предложение руки и сердца нынешней избраннице – 26-летней итальянской модели Виттории Черетти.
Кейт много раз слышала, как ее друг говорил о том, чтобы перевести отношения с бывшими подругами на более серьезный уровень, но в итоге он всегда пугается. Теперь Кейт боится, что Лео совершит ту же ошибку с Витторией.
Она заявила ему, что нужно повзрослеть и сделать следующий шаг в жизни, потому что, по ее мнению, он действительно упускает нечто важное.
Знаменитость и сам понимает, что встретил ту самую, но почему-то пока не спешит попрощаться с холостяцкой жизнью.
Ранее стало известно, что Бритни Спирс впервые за два года увидела сыновей.