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Жулдыз Абдукаримова в платье с откровенным разрезом сразила собравшихся на показе моды

Жулдыз Абдукаримова показ моды видео, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 10:39 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
20 и 21 ноября 2024 года в Алматы состоялось долгожданное событие для мира моды – Kazakhstan Fashion Week. Супруга популярного исполнителя Кайрата Нуртаса стала одной из приглашенных моделей. Жулдыз Абдукаримова прошлась по подиуму и получила шквал комплиментов, сообщает Zakon.kz.

Актриса разместила видео на обозрение общественности вечером 21 ноября 2024 года. В подписи к посту на странице в Instagram она уточнила, что в показе были представлены наряды 26 дизайнеров из 6 стран.

"Я как всегда вышла в новой коллекции отечественного дизайнера Назым Карпыковой под брендом Arunaz", – подчеркнула Абдукаримова.

Примечательно, что комментаторы не только выразили восхищение красотой и грациозностью Абдукаримовой, но и не забыли вмешаться в личную жизнь блогера и высказать свое мнение о ее муже.

  • Какая грациозная! Вообще она очень красивая, Нуртас ей не пара.
  • Какая красивая, обаятельная женщина.
  • Характер. Интеллект. Прочность. Стиль.
  • У Жулдыз уровень намного выше, чем у Нуртаса.
  • Вы – красотка! Невероятная женщина.
  • Молодец! Вы красивая, сильная женщина. У вас есть чему учиться.
  • У меня вулкан эмоций. Эталон женственности. Будьте счастливы.

Для Абдукаримовой работа на подиуме не в новинку. В октябре она участвовала в другом показе мод.

Если об отношениях с мужем Абдукаримова не спешит рассказывать, то о детях делится часто и с удовольствием. 18 ноября она трогательно поздравила младшего сына с юбилеем.

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