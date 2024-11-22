Жулдыз Абдукаримова в платье с откровенным разрезом сразила собравшихся на показе моды
Актриса разместила видео на обозрение общественности вечером 21 ноября 2024 года. В подписи к посту на странице в Instagram она уточнила, что в показе были представлены наряды 26 дизайнеров из 6 стран.
"Я как всегда вышла в новой коллекции отечественного дизайнера Назым Карпыковой под брендом Arunaz", – подчеркнула Абдукаримова.
Примечательно, что комментаторы не только выразили восхищение красотой и грациозностью Абдукаримовой, но и не забыли вмешаться в личную жизнь блогера и высказать свое мнение о ее муже.
- Какая грациозная! Вообще она очень красивая, Нуртас ей не пара.
- Какая красивая, обаятельная женщина.
- Характер. Интеллект. Прочность. Стиль.
- У Жулдыз уровень намного выше, чем у Нуртаса.
- Вы – красотка! Невероятная женщина.
- Молодец! Вы красивая, сильная женщина. У вас есть чему учиться.
- У меня вулкан эмоций. Эталон женственности. Будьте счастливы.
Для Абдукаримовой работа на подиуме не в новинку. В октябре она участвовала в другом показе мод.
Если об отношениях с мужем Абдукаримова не спешит рассказывать, то о детях делится часто и с удовольствием. 18 ноября она трогательно поздравила младшего сына с юбилеем.