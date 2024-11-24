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Молодая жена Петросяна раскрыла, как прошел ее День матери

Молодая супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, День матери , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 00:36 Фото: Instagram/bruhunova
Молодая супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками, как отметила День матери, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 24 ноября она опубликовала несколько фотографий с праздника, который прошел в уютной семейной атмосфере.

"Одно прекрасное воскресенье – День мамы", – написала Брухунова под постом.

Подписчики Татьяны оставили множество теплых комментариев, отметив ее стильный образ и уютную атмосферу праздника:

  • Вы и правда очень стильная мамочка! Мы вас любим и восхищаемся, но не только внешним, но и внутренним наполнением (общение, духовность). С праздником!
  • Таня, с праздником мам! Крепкого здоровья, счастья и любви. Вы невероятная мама.
  • Какой роскошный образ! Шляпа!

Ранее Татьяна Брухунова поделилась подробностями о воспитании сына Вагана. 

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