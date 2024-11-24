Молодая жена Петросяна раскрыла, как прошел ее День матери

Фото: Instagram/bruhunova

Молодая супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками, как отметила День матери, сообщает Zakon.kz.

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