Молодая жена Петросяна раскрыла, как прошел ее День матери
Фото: Instagram/bruhunova
Молодая супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками, как отметила День матери, сообщает Zakon.kz.
В своем Instagram 24 ноября она опубликовала несколько фотографий с праздника, который прошел в уютной семейной атмосфере.
"Одно прекрасное воскресенье – День мамы", – написала Брухунова под постом.
Подписчики Татьяны оставили множество теплых комментариев, отметив ее стильный образ и уютную атмосферу праздника:
- Вы и правда очень стильная мамочка! Мы вас любим и восхищаемся, но не только внешним, но и внутренним наполнением (общение, духовность). С праздником!
- Таня, с праздником мам! Крепкого здоровья, счастья и любви. Вы невероятная мама.
- Какой роскошный образ! Шляпа!
Ранее Татьяна Брухунова поделилась подробностями о воспитании сына Вагана.
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