Тина Канделаки трогательно поздравила мужа с днем рождения

6 февраля мужу Тины Канделаки Василию Бровко исполнилось 37 лет. По случаю этого важного события 49-летняя телеведущая опубликовала пост, посвященный имениннику, сообщает Zakon.kz.

Телеведущая также поделилась стильным совместным снимком.

"Я выросла в Грузии, стране, где боготворили гангстеров. Когда там впервые увидели "Крестного отца", время поделилось на до и после. До – мальчики были просто мальчиками, а после – все в один день стали Майклами. С пронзительными черными глазами и тихой тоской от того, что на мужчину всю его жизнь возлагают вечные надежды мама, папа, семья, любимая, разные женщины, потом жена, дети. Все, кто встретится с ним, настоящим мужчиной", – написала Канделаки.

Тина процитировала слова писателя Марио Пьюзо, автора романа "Крестный отец", который, на ее взгляд, весьма точно охарактеризовал того самого настоящего мужчину, а также описал женщину, которая должна быть рядом с ним.

"Поверь мне, женщина, которую ты полюбишь, будет как две капли воды похожа на тебя. Такая же сильная и мудрая. Такая же сбившаяся с пути, но идущая своей дорогой, своей правдой и верой. И пусть у нее будут шрамы на сердце, пусть она ошибалась, но это будет осознанный выбор, один выбор на всю жизнь. Пусть она будет острая на язык, но искренняя. Такая, которая никогда тебя не обманет и не предаст. Ты узнаешь ее по глазам, потому что правда светится неистовым огнем. Не пугайся и слушай свое сердце – оно подскажет тебе. И, поверь мне, она точно так же искала тебя. Вы узнаете друг друга по взгляду, как будто видели его всю свою жизнь".

После цитаты Канделаки добавила:

"У меня точно не получилось бы сказать лучше. Но я точно та женщина. С днем рождения, мой В.", – написала телеведущая и опубликовала совместный снимок с Василием.

Канделаки и Бровко поженились в 2014 году, когда Василию было 27 лет, а Тине 39. Их обоих совершенно не волнует разница в возрасте. В 2023 году у супругов родился сын Георгий, которого им выносила суррогатная мать. Также у телеведущей есть двое взрослых детей от первого брака.