#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
515.31
533.96
5.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
515.31
533.96
5.3
Культура и шоу-бизнес

Тина Канделаки трогательно поздравила мужа с днем рождения

Тина Канделаки трогательно поздравила мужа с днем рождения, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 06:20 Фото: Instagram/tina_kandelaki
6 февраля мужу Тины Канделаки Василию Бровко исполнилось 37 лет. По случаю этого важного события 49-летняя телеведущая опубликовала пост, посвященный имениннику, сообщает Zakon.kz.

Телеведущая также поделилась стильным совместным снимком.

"Я выросла в Грузии, стране, где боготворили гангстеров. Когда там впервые увидели "Крестного отца", время поделилось на до и после. До – мальчики были просто мальчиками, а после – все в один день стали Майклами. С пронзительными черными глазами и тихой тоской от того, что на мужчину всю его жизнь возлагают вечные надежды мама, папа, семья, любимая, разные женщины, потом жена, дети. Все, кто встретится с ним, настоящим мужчиной", – написала Канделаки.

Тина процитировала слова писателя Марио Пьюзо, автора романа "Крестный отец", который, на ее взгляд, весьма точно охарактеризовал того самого настоящего мужчину, а также описал женщину, которая должна быть рядом с ним.

"Поверь мне, женщина, которую ты полюбишь, будет как две капли воды похожа на тебя. Такая же сильная и мудрая. Такая же сбившаяся с пути, но идущая своей дорогой, своей правдой и верой. И пусть у нее будут шрамы на сердце, пусть она ошибалась, но это будет осознанный выбор, один выбор на всю жизнь. Пусть она будет острая на язык, но искренняя. Такая, которая никогда тебя не обманет и не предаст. Ты узнаешь ее по глазам, потому что правда светится неистовым огнем. Не пугайся и слушай свое сердце – оно подскажет тебе. И, поверь мне, она точно так же искала тебя. Вы узнаете друг друга по взгляду, как будто видели его всю свою жизнь".

После цитаты Канделаки добавила:

"У меня точно не получилось бы сказать лучше. Но я точно та женщина. С днем рождения, мой В.", – написала телеведущая и опубликовала совместный снимок с Василием.

Канделаки и Бровко поженились в 2014 году, когда Василию было 27 лет, а Тине 39. Их обоих совершенно не волнует разница в возрасте. В 2023 году у супругов родился сын Георгий, которого им выносила суррогатная мать. Также у телеведущей есть двое взрослых детей от первого брака.

Параллельно с этим тему возрастного мезальянса развивают 62-летний Григорий Лепс и его 19-летняя возлюбленная Аврора.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Наоми Кэмпбелл обвиняют в краже средств из благотворительного фонда
Культура и шоу-бизнес
07:15, Сегодня
Наоми Кэмпбелл обвиняют в краже средств из благотворительного фонда
ИИ использовал образ Вупи Голдберг для мошеннической рекламы
Культура и шоу-бизнес
03:59, 07 февраля 2025
ИИ использовал образ Вупи Голдберг для мошеннической рекламы
Наташа Королёва заявила, что начинает терять рассудок
Культура и шоу-бизнес
19:16, 06 февраля 2025
Наташа Королёва заявила, что начинает терять рассудок
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: