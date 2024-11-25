Любовь Успенская впервые вывела дочь на сцену после ее побега в Израиль
Конфликт в звездном семействе вышел за пределы их загородного дома и стал достоянием общественности. Плаксина обвинила маму в тирании и абьюзе, а 70-летняя Успенская во всеуслышание заявила о нестабильной психике наследницы.
Впрочем, звездная мама не стала долго обижаться на дочь: уже через несколько недель после возвращения Татьяны в столицу Любовь Залмановна начала публиковать на личных страницах в соцсетях видео, на которых та усердно играет на рояле.
Похоже, отношения между ближайшими родственниками потеплели после извинений и прилежного поведения 34-летней бунтарки. Успенская впервые с момента побега вывела Плаксину на сцену музыкального бара.
Любовь Залмановна появилась в кружевном мини-платье и высоких сапогах. Наряд Татьяны оказался куда более скромным – черное платье-миди с вырезом, не обнажающим ничего лишнего. Дочь Успенской исполнила композицию на французском языке под одобрительным взглядом родительницы.
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