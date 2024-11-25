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70-летний Игорь Крутой рассказал про насыщенное время, которое он проживает

70-летний Игорь Крутой рассказал про насыщенное время, которое он проживает, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 13:02 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой после своих юбилейных концертов отдыхал недолго, так как уже начались новогодние съемки, которые не обходятся без него, сообщает Zakon.kz.

Закулисьем одной из таких съемок 70-летний артист поделился в своем Instagram 25 ноября 2024 года.

"Какое насыщенное время я сейчас проживаю: только закончились все съемки в рамках моего юбилея, как начались многочисленные новогодние проекты, начиная с "Огонька"… Ну,а сейчас, дорогие подписчики, вашему вниманию фрагмент вчерашних, воскресных съемок "Новогоднего Огонька" на т/к "Россия-1", – написал под публикацией Игорь Крутой.

По словам композитора, у него запланированы еще ряд подобных съемок.

"27 и 28 ноября в Доме музыки с удовольствием выступлю в концерте Анечки Асти, 5 декабря принял предложение выступить в "Live Arena" в первой сольной программе прекрасной Люси Чеботиной, а 7 декабря уже съемки "Песни года", эфир которой вы традиционно увидите 1 и 2 января Нового 2025 года… Постараюсь вести собственные закулисные видеорепортажи этих событий", – пообещал Игорь Крутой.

Преданные фанаты пианиста в очередной раз завалили комплиментами своего кумира, и поблагодарили за концерты. Некоторые из них отметили, что хотели бы снова увидеть выступление Крутого с казахстанским исполнителем Димашем Кудайбергеном:

  • "Ждем с нетерпением".
  • "Спасибо большое вам, маэстро".
  • "Спасибо огромное за все ваши концерты, сил, здоровья и огромной зрительской любви".
  • "Не передать словами, хотелось бы снова увидеть любимого Димаша, чтобы вы вместе исполнили очередной душевный шедевр!"

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19 ноября 2024 года Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву. Композитор поблагодарил певца за выступление на юбилейном концерте, а также пожелал другу здоровья и счастья.

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