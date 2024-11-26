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Джим Керри и Киану Ривз снялись в фильме "Соник-3"

Мультфильм, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 08:40 Фото: X/RegalMovies
Известные актеры предстанут в новой части приключений команды сверхбыстрого синего ежа, сообщает Zakon.kz.

Киану Ривз подарил свой голос одному из главных героев, а Джиму Керри досталось две роли. Как он выглядит в гриме актер показал 26 ноября на своей странице в Instagram.

По сюжету фильма зловещий сумасшедший ученый объединился с не менее пугающим братом и разработал мощное оружие для разрушения планет.

Еще одним их помощником стал загадочный темный еж Шэдоу, который мечтает отомстить землянам и не уступает Сонику в скорости, но в трейлере предпочитает летать по автострадам на мотоцикле.

Новая часть фильма выйдет 20 декабря.

Также стало известно, что "Аркейн" получит еще три новых мультсериала.

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