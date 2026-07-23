Чарующее звучание: игра казахстанки на кобызе будоражит Казнет

Кобыз – древнейший казахский музыкальный инструмент, который пришелся по душе и современным слушателям. Музыканты в наши дни искусно исполняют на нем не только народную музыку, но и популярные треки. А чарующие звуки кобыза не просто увлекают, но и словно исцеляют.

Zakon.kz предлагает насладиться виртуозной игрой казахстанки.

34-летняя Инабат Абекенова родом из Актобе, в настоящее время живет в Туркестане. С 2024 года является артисткой Туркестанского музыкально-драматического театра. Также она выступает в составе фольклорного ансамбля "Түркістан" и принимает участие в различных концертных проектах как солистка и концертмейстер группы кобызистов.

"С кобызом я познакомилась еще в детстве, когда поступила в детскую школу искусств имени Казангапа в Актобе. История этого инструмента тесно связана с именем Коркыта ата, которого считают создателем кобыза. Согласно легендам, через звучание кобыза он стремился передать людям мудрость, духовную силу и вечные человеческие ценности. Для меня кобыз – это не просто музыкальный инструмент, а часть национальной культуры и истории". Инабат Абекенова

Исполнительница признается, что ее сразу поразило необыкновенное и глубокое звучание кобыза. Именно тогда она поняла, что хочет достичь профессионального уровня владения этим инструментом и связать с ним свою творческую жизнь.

"Любовь к кобызу у меня появилась еще в детстве, поскольку покорили его глубокое звучание и богатая история. Моим первым педагогом была Айгуль Аманжолова, под руководством которой я начала осваивать игру на кобызе. В 2008 году я поступила в Музыкальный колледж имени Ахмета Жубанова в Актобе, в 2012 году продолжила обучение в Казахском национальном университете искусств в Астане, а после окончила магистратуру". Инабат Абекенова

Оказалось, что освоение кобыза – длительный и кропотливый процесс, требующий большого терпения, дисциплины и ежедневной работы над собой.

"Конечно, трудности были, но любовь к музыке и поддержка моих наставников помогли преодолеть все испытания и достичь высокого мастерства. Мой первый собственный кобыз появился в 2010 году, во время обучения в музыкальном колледже. Его изготовил известный мастер Алексей Першин. Несмотря на то что инструмент был очень дорогим, мои родители, думая о моем будущем, не пожалели средств и приобрели его для меня. Я безмерно благодарна им за это доверие, ведь для каждого музыканта очень важно иметь качественный инструмент. Именно поэтому к выбору кобыза мы подошли с особой ответственностью". Инабат Абекенова

В настоящее время девушка играет на прима-кобызе – это современная разновидность кобыза, которая получила широкое распространение благодаря выдающемуся казахскому композитору и музыковеду Ахмету Жубанову. Именно по его инициативе инструмент был усовершенствован и вошел в состав оркестра казахских народных инструментов.

"Прима-кобыз внешне отличается от традиционного кобыза. Он изготовлен из дерева, имеет четыре металлические струны и смычок, что значительно расширяет его технические и исполнительские возможности. В моем репертуаре – народные кюи, произведения казахских композиторов, академическая музыка и современные произведения. Сегодня возможности кобыза значительно расширились, поэтому на нем можно исполнять не только традиционную, но и современную музыку". Инабат Абекенова

За годы творческой деятельности Инабат Абекенова выступала на концертных площадках многих городов Казахстана, а также представляла казахское музыкальное искусство во Франции, Австрии, Словении, Сербии, России, Румынии, Китае и других странах. Она является лауреатом и победителем многочисленных республиканских и международных конкурсов.

"Среди наиболее значимых достижений – золотая медаль VI Национальных молодежных Дельфийских игр Казахстана (2010 год), медаль "Одаренный ребенок" с включением в Энциклопедию одаренных детей Республики Казахстан, а также стипендия акима за достижения в сфере культуры и искусства. Во время обучения в магистратуре я прошла академическую стажировку по программе академической мобильности в Азербайджане, что позволило мне познакомиться с исполнительскими традициями другой музыкальной школы и обменяться профессиональным опытом с зарубежными коллегами". Инабат Абекенова

Каждое выступление для кобызистки – это возможность достойно представлять казахское национальное музыкальное искусство и популяризировать кобыз как уникальный инструмент нашей культуры.

"Сегодня интерес к кобызу заметно растет. Все больше молодых людей выбирают этот инструмент, а его звучание можно услышать не только в народной, но и в современной музыке. Чтобы кобыз становился еще популярнее, необходимо проводить фестивали, мастер-классы, международные гастроли, поддерживать молодых исполнителей и активнее рассказывать о национальной музыкальной культуре через средства массовой информации и цифровые платформы". Инабат Абекенова

Во время исполнения Инабат Абекенова полностью погружается в музыку. По ее словам, кобыз очень тонко передает внутреннее состояние исполнителя. Каждое произведение звучит по-особенному, потому что вместе с музыкой слушатели воспринимают чувства, переживания и настроение.

"С древних времен кобыз использовали баксы в своих обрядах, поэтому существует множество легенд о его особой силе. Сегодня можно с уверенностью сказать, что музыка кобыза оказывает сильное эмоциональное воздействие, помогает человеку успокоиться, снять стресс и обрести внутреннюю гармонию. Однако говорить о лечении заболеваний его звучанием с научной точки зрения нельзя". Инабат Абекенова

Казнет покорила не только игра Инабат Абекеновой на древнейшем казахском музыкальном инструменте, но и ее красота:

И вправду, у кобыза магическое звучание.

Кобыз и вы так гармонично смотритесь. Натуральная красота, длинные волосы и талант, которым вы обладаете, – восхищают.

Звуки кобыза будоражат. Такая чистая и красивая музыка.

Мед для ушей.

Чтобы стать искусным кобызистом, прежде всего нужно искренне любить музыку, уважать национальные традиции и не бояться трудностей, считает собеседница. Успех приходит благодаря ежедневному труду, терпению и постоянному стремлению к совершенству.

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Самая заветная творческая мечта девушки – стать обладателем Государственной молодежной премии "Дарын". Для нее это не просто престижная награда, а признание многолетнего труда, преданности искусству, вклада в развитие и популяризацию казахской национальной музыки и искусства игры на кобызе. Это то, к чему она стремится.