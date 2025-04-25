Пополнение в семье Валерии: реакция певицы и первые кадры из роддома
О том, что 57-летняя заслуженная артистка России дважды бабушка, стало известно 24 апреля 2025 года.
"Какое же сегодня настроение! В этот мир пришел еще один человек, наш внук Мирончик. У нас счастье до небес. Лианочка, ты – герой. Арсений – отец мечты. Спасибо вам за это чудо", – поделилась накануне своими эмоциями Валерия в Instagram.
В этот же день невестка певицы поделилась первыми кадрами, сделанными во время родов. Лиана уточнила, что малыш появился на свет 23 апреля в 22:53 по московскому времени, а муж Арсений был рядом все время.
Фото: Telegram/LIANA SHULGINA
"Теперь мы родители двоих детей. Теперь у нас есть еще один крошечный человечек, который полностью зависит от нас... Начинается новая глава нашей семейной истории. Глава, которую мы будем писать вместе вчетвером... Мы стали родителями второй раз, и это чудо столь же прекрасно, как и первое!" – поделилась Шульгина в своем Telegram-канале в четверг.
А сегодня, 25 апреля, Лиана показала, как до рождения малыша ее поддерживал супруг.
Фото: Telegram/LIANA SHULGINA
Делясь своими впечатлениями, жена 26-летнего Арсения Шульгина отметила, что "это были прекрасные мягкие роды", так как она не чувствовала "никаких неприятных болевых ощущений".
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О том, что в семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша, стало известно в ноябре 2024 года. Позднее Арсений и Лиана Шульгины узнали, что у них родится мальчик, которого они решили назвать Мироном. У супругов есть дочь Селин, которой 1 января 2025 года исполнилось 4 года.