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Культура и шоу-бизнес

Пополнение в семье Валерии: реакция певицы и первые кадры из роддома

Пополнение в семье Валерии: реакция певицы и первые кадры из роддома, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 14:18 Фото: Instagram/lianashulginaa
27-летняя Лиана Шульгина – супруга младшего сына российской эстрадной певицы Валерии, которая стала второй раз мамой, поделилась первыми кадрами из роддома, сообщает Zakon.kz.

О том, что 57-летняя заслуженная артистка России дважды бабушка, стало известно 24 апреля 2025 года.

"Какое же сегодня настроение! В этот мир пришел еще один человек, наш внук Мирончик. У нас счастье до небес. Лианочка, ты – герой. Арсений – отец мечты. Спасибо вам за это чудо", – поделилась накануне своими эмоциями Валерия в Instagram.

В этот же день невестка певицы поделилась первыми кадрами, сделанными во время родов. Лиана уточнила, что малыш появился на свет 23 апреля в 22:53 по московскому времени, а муж Арсений был рядом все время.

Фото: Telegram/LIANA SHULGINA

"Теперь мы родители двоих детей. Теперь у нас есть еще один крошечный человечек, который полностью зависит от нас... Начинается новая глава нашей семейной истории. Глава, которую мы будем писать вместе вчетвером... Мы стали родителями второй раз, и это чудо столь же прекрасно, как и первое!" – поделилась Шульгина в своем Telegram-канале в четверг.

А сегодня, 25 апреля, Лиана показала, как до рождения малыша ее поддерживал супруг.

Фото: Telegram/LIANA SHULGINA

Делясь своими впечатлениями, жена 26-летнего Арсения Шульгина отметила, что "это были прекрасные мягкие роды", так как она не чувствовала "никаких неприятных болевых ощущений".

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О том, что в семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша, стало известно в ноябре 2024 года. Позднее Арсений и Лиана Шульгины узнали, что у них родится мальчик, которого они решили назвать Мироном. У супругов есть дочь Селин, которой 1 января 2025 года исполнилось 4 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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