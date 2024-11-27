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Главные герои "Сверхъестественного" воссоединятся в 5-м сезоне сериала "Пацаны"

Главные герои сериала « Сверхъестественное» воссоединятся в 5-м сезоне сериала «Пацаны», фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 08:56 Фото: кадр из сериала "Сверхъестественное"
42-летний американский актер Джаред Падалеки подтвердил участие в 5-м сезоне "Пацанов". Его съемки уже начались, сообщает Zakon.kz.

Режиссер Эрик Крипке объявил о начале съемок пятого и финального сезона "Пацанов".

"Один. Последний. Заезд", – написал он в своих социальных сетях.

Вместе с этим Джаред Падалеки подтвердил свое участие в сериале, о чем ранее было известно лишь на уровне слухов. Актер выразил надежду на встречу с Солдатиком в исполнении Дженсена Эклса. Оба они играли братьев в "Сверхъестественном".

Кого сыграет Падалеки, пока не раскрывается. Зато известно, что у Солдатика, который отсутствовал большую часть четвертого сезона, в финале будет более существенная роль. Возможно, оба они будут членами армии суперов Хоумлендера, и им придется работать вместе.

Интересно, что Крипке постепенно собрал в "Пацанах" ключевых актеров из "Сверхъестественного". Помимо Эклза и Падалеки в касте находятся Джеффри Дин Морган (Джон Винчестер), который сыграл отца главных героев в предыдущем проекте.

Съемки нового сезона продлятся около полугода. А на экраны он выйдет только в 2026 году.

Ранее сообщалось, что "Аркейн" получит еще три новых мультсериала.

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