Мама арестованного Кайрата Нуртаса обратилась к поклонникам певца

Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова 11 июля 2024 года обратилась к поклонникам певца Кайрата Нуртаса, арестованного на 15 суток за мелкое хулиганство, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала очередное видео в поддержку сына.

"Те, кто любят Кайроша, напишите, как вы его любите, и кто какую его песню слушает. Потом я ему все покажу", – написала Гульзира Айдарбекова.

Фолловеры продюсера сразу же закидали ее словами поддержки:

"Кайрат – легенда казахов. Люблю".

"Кайрош получил место в сердцах народа".

"У него нет песен, которые не стали хитами!"

"Мы всей семьей любим Кайроша. Все будет хорошо".

Материал по теме Жена Кайрата Нуртаса после его ареста уехала с детьми в Испанию

5 июля 2024 года Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. В суде певца признали виновным и назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Он попытался обжаловать приговор, но решение суда первой инстанции оставили без изменений. Из-за ареста отменили концерт Нуртаса в Астане и в Аксу.