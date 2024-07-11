Мама арестованного Кайрата Нуртаса обратилась к поклонникам певца
Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова 11 июля 2024 года обратилась к поклонникам певца Кайрата Нуртаса, арестованного на 15 суток за мелкое хулиганство, сообщает Zakon.kz.
В Instagram она опубликовала очередное видео в поддержку сына.
"Те, кто любят Кайроша, напишите, как вы его любите, и кто какую его песню слушает. Потом я ему все покажу", – написала Гульзира Айдарбекова.
Фолловеры продюсера сразу же закидали ее словами поддержки:
- "Кайрат – легенда казахов. Люблю".
- "Кайрош получил место в сердцах народа".
- "У него нет песен, которые не стали хитами!"
- "Мы всей семьей любим Кайроша. Все будет хорошо".
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5 июля 2024 года Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. В суде певца признали виновным и назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Он попытался обжаловать приговор, но решение суда первой инстанции оставили без изменений. Из-за ареста отменили концерт Нуртаса в Астане и в Аксу.
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