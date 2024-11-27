62-летний Том Круз показал подготовку к смертельному трюку

В мае 2025 года на экраны выйдет фильм "Миссия невыполнима: Последняя расплата" в главной роли с известным актером Томом Крузом. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" специализируется не только на актерстве, он еще и каскадер сам для себя, сообщает Zakon.kz.

Большинство трюков, даже самых опасных, актер исполняет сам.

Об этом он в очередной раз решил напомнить, разместив фотографию на странице в Instagram.

"Обучение и подготовка, которые мы вложили в этот фильм, являются кульминацией всего, что было до него. От глубин до небес, мне не терпится поделиться с вами еще чем-нибудь", – говорится в описании к снимку.

На официальной странице, посвященной американской медиафраншизе, также показан небольшой фрагмент со съемок.

Том Круз вернется в восьмом фильме в качестве главного героя серии фильмов Итана Ханта, которого он играет уже 29 лет (к моменту выхода фильма).

Комментаторы после просмотра уточнили, что не могут дождаться выхода будущего боевика. Поклонники его многолетнего творчества также желают ему все-таки заполучить статуэтку "Оскар".

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