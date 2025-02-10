Воздушные трюки 62-летнего Тома Круза привели зрителей в восторг
Американский актер уточнил, что премьера фильма состоится 23 мая 2025 года.
"Миссия невыполнима: Последняя расплата" – будущий американский шпионский боевик. Фильм основан на телесериале "Миссия невыполнима", а также является продолжением фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" и восьмой частью в серии фильмов "Миссия невыполнима".
Стоит отметить, что большинство трюков, даже самых опасных, актер исполняет сам. Это и приводит в большой восторг армию поклонников Круза.
Так, они пишут:
- Самый настоящий герой боевиков нашего времени.
- Легенда.
- Вау. Ты нереальный.
- 62 года, а он все еще делает трюки, которые большинство актеров в 20-30 лет не осмелились бы попробовать. Абсолютное безумие.
- Человек после Джеки Чана, который делает свои трюки без страха.
- Том Круз всегда на высоте!
- Круз может все. Обожаю.
- Живая легенда.
В конце 2024 года четырехкратный номинант на премию "Оскар" показал подготовку к смертельному трюку.
Актер уже почти 30 лет доказывает, что любая миссия выполнима. Как отмечают специалисты, Круз – своего рода адреналиновый маньяк, и в первую очередь благодаря ему фильмы про Итана Ханта превратились в аттракцион экшен-сцен.
По возможности на съемочной площадке предусматривают подстраховку, но иногда эксперименты Круза все же заканчиваются травмами. Также Круз месяцами готовится к съемкам: придерживается диет, тренируется, отрабатывает и репетирует трюки.
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