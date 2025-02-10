Воздушные трюки 62-летнего Тома Круза привели зрителей в восторг

Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" Том Круз 10 февраля 2025 года разместил на странице в Instagram очередные кадры фильма "Миссия невыполнима: Последняя расплата", сообщает Zakon.kz.

Американский актер уточнил, что премьера фильма состоится 23 мая 2025 года.

"Миссия невыполнима: Последняя расплата" – будущий американский шпионский боевик. Фильм основан на телесериале "Миссия невыполнима", а также является продолжением фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" и восьмой частью в серии фильмов "Миссия невыполнима".

Стоит отметить, что большинство трюков, даже самых опасных, актер исполняет сам. Это и приводит в большой восторг армию поклонников Круза.

Так, они пишут:

Самый настоящий герой боевиков нашего времени.

Легенда.

Вау. Ты нереальный.

62 года, а он все еще делает трюки, которые большинство актеров в 20-30 лет не осмелились бы попробовать. Абсолютное безумие.

Человек после Джеки Чана, который делает свои трюки без страха.

Том Круз всегда на высоте!

Круз может все. Обожаю.

Живая легенда.

В конце 2024 года четырехкратный номинант на премию "Оскар" показал подготовку к смертельному трюку.

Актер уже почти 30 лет доказывает, что любая миссия выполнима. Как отмечают специалисты, Круз – своего рода адреналиновый маньяк, и в первую очередь благодаря ему фильмы про Итана Ханта превратились в аттракцион экшен-сцен.

По возможности на съемочной площадке предусматривают подстраховку, но иногда эксперименты Круза все же заканчиваются травмами. Также Круз месяцами готовится к съемкам: придерживается диет, тренируется, отрабатывает и репетирует трюки.

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