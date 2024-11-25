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Жулдыз Абдукаримова обратилась к сильным и независимым девушкам

Жулдыз Абдукаримова обратилась к сильным и независимым девушкам, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 16:03 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Популярная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова рассказала, с чего начался ее сегодняшний день. Оказалось, жена народного любимца Кайрата Нуртаса решила заехать в СТО, чтобы подготовить свое авто к зиме, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 ноября 2024 года 36-летняя артистка поведала в Instagram-Stories.

"Я приехала в классное место... В сервис-центр. Настало время уделить свое внимание машине... В последний раз была в январе... Девочки, не унываем, мы все можем. Сильные, независимые, для нас нет ничего невозможного", – заявила Жулдыз Абдукаримова.

21 ноября 2024 года Жулдыз Абдукаримова в платье с откровенным разрезом сразила собравшихся на показе моды.

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