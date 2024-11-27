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36-летняя Мария Погребняк показала фото с первого важного события младшего сына

36-летняя Мария Погребняк показала фото с первого важного события младшего сына, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 18:08 Фото: Instagram/mariapoga_
Популярный российский блогер Мария Погребняк сегодня, 27 ноября 2024 года, опубликовала фотографии с крестин четвертого сына, сообщает Zakon.kz.

Снимками с первого важного события младшего наследника счастливая мама поделилась в Instagram.

"Хочу поделиться с вами, с моей инста-семьей фотографиями с крестин! Теперь у Володи появился ангел-хранитель", – написала Мария Погребняк.

На публикацию отреагировала лучшая подруга многодетного блогера – певица Ольга Бузова, которая и стала крестной мамой малыша.

"Красавица моя. День, который запомним на всю жизнь", – написала в комментариях бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2".

Подписчики Марии пожелали малышу всего самого прекрасного. Некоторые из них задали вопрос Погребняк касательно Бузовой:

  • "Супруг приятный и вся семья красивая!"
  • "Оля так трепетно и нежно смотрит на малыша".
  • "Долгая и благая лета вашему сыночку. Дети – это чудо".
  • "Очень красиво. Извините за нескромный вопрос: Оля сама покупала крестик Вовочке?"

О том, что Мария с возлюбленным Игорем Головинским крестили сына, стало известно 16 ноября. Тогда Погребняк опубликовала видео с этого важного события.

5 сентября 2024 года Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз. Радостным событием она поделилась в соцсетях, опубликовав трогательное видео.

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