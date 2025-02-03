36-летняя Мария Погребняк опубликовала свадебные фото
Фото: Instagram/mariapoga_
Популярный российский блогер Мария Погребняк накануне, 2 февраля 2025 года, поделилась в Instagram фотографиями со свадьбы, которую сыграла с бизнесменом Игорем Головинским на Маврикии, сообщает Zakon.kz.
Из описания снимков следует, что свадьба прошла еще в январе.
"24.01.2025. Муж, люблю тебя", – написала Погребняк.
На публикацию отреагировала одна из близких подруг Марии Ольга Бузова, которая написала: "Как красиво, зай".
А подписчики пожелали 36-летней блогерше и ее новому избраннику любви на долгие годы:
- "Прекрасная семья и красавица Мария".
- "Нет слов… Так красиво. Любви вам на долгие, долгие годы".
- "Такие вы красивые и счастливые, любви на долгие-долгие годы".
- "Муж симпатичный и приятный! Вы как два солнышка, очень подходите внешне друг другу! Будьте счастливы навечно! Любви, радости, взаимности".
В сентябре 2024 года Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз. Она родила ребенка от нового мужа – бизнесмена Игоря Головинского.
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