Певица Адель анонсировала собственную настольную игру

Британская певица Адель выпустила собственную карточную игру под названием Love Is a Game, Zakon.kz.

Артистка рассказала об этом на своей странице в Instagram. Она показала коллекцию мерча, выпущенную в память о ее концертной серии в Лас-Вегасе. В коллекцию, помимо игры, также вошли:

виниловый бокс-сет с фотокнигой;

елочные украшения с портретом певицы;

домашняя одежда с литерой А.

В набор включены 100 карточек с вопросами, разделенными на пять категорий. Они помогают игрокам разобраться в своих воспоминаниях, чувствах, своей идентичности, страхах и желаниях.

"Игра, основанная на разговорах, создана с целью изучения веселых и откровенных бесед, смеха и незабываемых моментов, с кем бы вы ни решили поиграть", – указано в описании товара.

Первые покупатели получат игру в марте 2025 года.

А тем временем в качестве подарка на Новый год или Рождество для друзей можно приобрести книгу Дональда Трампа "Спасти Америку".